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"Presudila je druga četvrtina i serija Srbije 10:0!" Selektor BiH sumirao meč "zmajeva", pa pohvalio atmosferu u Pioniru

"Presudila je druga četvrtina i serija Srbije 10:0!" Selektor BiH sumirao meč "zmajeva", pa pohvalio atmosferu u Pioniru

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Selektor "zmajeva" Dario Đerđa prokomentarisao je meč u dvorani Pionir, gdje ga je oduševila atmosfera.

Dario Đerđa o utakmici Srbija BiH Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Košarkaška reprezentacija BiH okončala je prvi krug kvalifikacija za Mundobasket 2027 porazom od Srbije u dvorani Pionir (94:81).

"Zmajevi" tako u drugi krug, u kojem će koplja ukrstiti sa Litvanijom, Italijom i Islandom, ne prenose nijedan bod, pa su praktično već sad šanse za odlazak na planetarnu košarkašku smotru izgubljene.

"Čestitam Srbiji na zasluženoj pobjedi. Bili smo tu negdje, odlučila je druga četvrtina kada je Srbija napravila seriju 10:0, mi nismo našli igru u napadu, oni su uhvatili neke skokove u napadu, dali nam neke trojke, imali smo -19 na poluvremenu. U trećoj smo se vraćali, ali nismo uspjeli da zadržimo tempo. Imamo probleme sa povredama, neki su prvi put igrali i pokazali su se dobro. Izgubili smo bitku u skokovima, posebno u napadu. I to nas je koštalo, uz trojke i izgubljene lopte. Protiv Srbije morate da igrate strpljivo i da ne dozvolite naivne izgubljene lopte i to nas je koštalo boljeg rezultata, nismo imali šansu da pobedimo. Nismo imali Atića ni stranca na pleju, ovo je naš put. Idemo korak po korak, spremamo se za Eurobasket 2029. godine", rekao je selektor bh. tima Dario Đerđa, pohvalivši atmosferu u beogradskoj dvorani:

"Osjećao sam se fenomenalno uvek u Beogradu još kad sam bio pomoćnik u Zagrebu. Normalno je da ima određenih tenzija, ali danas nije bilo niti jedne jedine. Ovako treba sport da izgleda. Zaboravio sam da kažem i izvinjavam se. Publika je podržavala ekipu, nije bilo nikakve loše vijesti. Ovo je put", dodao je Đerđa.

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Tagovi

zmajevi BiH košarka Srbija Dario Đerđa Mundobasket 2027

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