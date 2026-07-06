Srbija - BiH, uživo: Garza ne može protiv Jokića!

21 : 36 34' Jokić blokira Garzu Dva puta Jokić je izblokirao u istom napadu Garzu. Srbija vodio 85:65, a Đerđa je tražio tajm-aut.

21 : 24 Kraj treće četvrtine: Srbija - BIH 75:59

21 : 24 30' Đurišić odgovara na seriju "zmajeva" Đurišić pogađa trojku poslije serije BIH 5:0

21 : 13 25' Tandem Jokić-Jović ne staje Nova lijepa asistencija Nikole Jokića i nova trojka Nikole Jovića - 64:48. Rezultat je u međuvremenu ispravljen. Ipak je 63:48.

21 : 09 Statistika Srbija: Dangubić 2, Jović 17, Momirov 2, Ristić, Jokić 15, Lakić, Đurišić 9, Tanasković 4, Davidovac, Avramović 3, Novak 2, Barna. BiH: Alibegović 6, Vrabac 5, Sertović, Gegić 3, Simanić, Lazić 4, Talić 5, Gutić, Islamović, Kamenjaš 6, Pjanić, Garza 6.

20 : 50 Kraj prvog poluvremena: Srbija - BIH 54:35 Nikola Jović sa 17 i Nikola Jokić sa 11 poena predvode Srbiju u Pioniru.

20 : 45 17' Tehnička za Gegića Burno je reagovao Gegić reklamirajući da je Đurišić nagazio liniju kada mu je uzeo loptu, pa je zaradio tehničku. Orlovi su potom stigli do "plus 20" - 48:28

20 : 40 17' Nikola Jović vodi Srbiju do najveće razlike! Jović igra sjajno, a sad je sa "2+1" donio najveću prednost Orlovima - 41:26

20 : 35 15' Srbija čuva prednost Treća trojka Jovića za 36:26, Đerđa je zatražio minut odmora

20 : 26 Kraj treće četvrtine 27:15 Serijom 5:0 odlijepila se Srbija, a prvu četvrtinu završio je Nikola Jokić trojkom u posljednjoj sekundi za 27:15

20 : 17 8' Alibegović smanjuje Imala je Srbija i "plus 7" ali Alibegović sa dva vezana napada smanjuje na 15:12, Alimpijević je odmah pozvao tajm-aut.

20 : 10 4' Nikola Jović "rešeta"! 9:5 za Srbiju. Nikola Jović je ubacio drugu trojku na ovom meču, ovog puta iz kornera.

20 : 06 3' Srbija vodi 6:2 za Srbiju. Srpski tim je startovao trojkom Jovića, a onda je pogodio i Avramović!

20 : 02 Sastavi Srbija: Dangubić, Jović, Momirov, Ristić, Jokić, Lakić, Ðurišić, Tanasković, Davidovac, Avramović, Novak, Barna Bosna i Hercegovina: Alibegović, Vrabac, Sertović, Gegić, Simanić, Lazić, Talić, Gutić, Islamović, Kamenjaš, Pjanić, Garza

20 : 00 Ko igra za Srbiju? U timu Srbije će se večeras naći: Nemanja Dangubić, Nikola Jović, Stefan Momirov, Dušan Ristić, Nikola Jokić, Arijan Lakić, Nikola Đurišić, Nikola Tanasković, Dejan Davidovac, Aleksa Avramović, Jovan Novak i Filip Barna. Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Košarkaški savez Srbije (@kssrbije)

20 : 00 BiH bez važnog igrača na Srbiju Dario Đerđa ima problema sa stastavom tima. Poslije odličlne partije protiv Turske u prethodnom meču sada neće moći da računa na Edina Atića. Isklusni bek je doputovao u Beograd, ali pošto je istegao primicač neće moći da nastupa. Bez njega u timu ovo je 12 igrača na raspolaganju Đerđi: Amar Alibegović, Adin Vrabac, Eman Šertović, Amar Gegić, Stefan Simanić, Aleksandar Lazić, Darko Talić, Alija Islamović, Kenan Kamenjaš, Asim Gutić, Alen Pjanić i Luka Garza.

20 : 00 Luka Garza: Jokić je najbolji na svetu Pred duel koji je na programu u 20 časova, Luka Garza govorio je o Srbiji i njenom najboljem igraču. U prethodnom susretu Bosna i Hercegovina odmjerila je snage sa Turskom, od koje je poražena 82:75, dok je rival na raspolaganju imao i NBA zvijezdu Alperena Šenguna. Zbog toga je Garza uporedio dvojicu centara. "Dva najbolja igrača na svijetu na svojim pozicijama. Uzbuđen sam što igram protiv njih i što dijelim teren sa njima. Šengun je sjajan, ali Jokić je najbolji na svijetu", rekao je Garza.

19 : 59 Jokić: Vidjeli smo kako je BiH odigrala protiv Turaka "Oni su kolektivno, kao ekipa, nezgodni. Igrači njihovih gabarita su jaki, visoki, dugački, fizikalni... Neće nas iznenaditi agresivnošću, spremni smo. To smo apostrofirali i u meču protiv Švajcarske, znamo šta nas čeka. Mi ćemo pokušati da nametnemo našu agresivnost. Vidjeli smo kako je BiH odigrala protiv Turaka, ne smemo da dozvolimo da budu energetski bolji od nas", rekao je kapiten reprezentacije Srbije Nikola Jokić.