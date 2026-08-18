Drama u UAE: Protivvazdušna odbrana presrela raketnu prijetnju, građanima stiglo hitno upozorenje

Vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata saopštile su da je situacija bezbjedna nakon što su protivvazdušni sistemi presreli raketnu prijetnju. Građanima je upućen poziv da prate zvanične informacije.

Izvor: Frank Nowikowski / Alamy / Profimedia

Ujedinjeni Arapski Emirati saopštili su da je bezbjednosna situacija u zemlji pod kontrolom nakon što su sistemi protivvazdušne odbrane reagovali na raketnu prijetnju usmjerenu prema teritoriji države.

Ministarstvo odbrane UAE i Nacionalna uprava za vanredne situacije, krize i upravljanje katastrofama naveli su da su neuobičajeni zvukovi koje su građani mogli čuti bili posljedica djelovanja protivvazdušnih sistema koji su presretali prijetnju.

رصدت منظومات الدفاع الجوي تهديد صاروخي على الدولة، يرجى متابعة التحذيرات والمستجدات من المصادر الرسمية.



وتوضح وزارة الدفاع أنه في حال سماع أي أصوات، فإنها ناتجة عن عمليات تصدي واعتراض منظومات الدفاع الجوي.



وتؤكد الوزارة أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديد، بما…pic.twitter.com/a15FEqUevH — وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae)August 18, 2026

Građani dobili hitno upozorenje

Stanovnici širom UAE primili su hitno upozorenje na mobilne telefone, u kojem je potvrđeno da je situacija bezbjedna i da nema razloga za zabrinutost.

U poruci su vlasti zahvalile građanima na saradnji tokom vanredne situacije i poručile da se svakodnevne aktivnosti mogu normalno nastaviti.

Presretnute prijetnje iz vazduha

Prema informacijama Ministarstva odbrane, sistemi protivvazdušne odbrane uspješno su reagovali na više prijetnji i presreli projektile prije nego što su mogli ugroziti stanovništvo ili infrastrukturu. Vlasti u Dubaiju takođe su potvrdile da su zvukovi eksplozija povezani sa operacijama presretanja u vazduhu.

Vlasti poručuju da ostaju u pripravnosti

Ministarstvo odbrane naglasilo je da ostaje u visokom stepenu pripravnosti i da je spremno da odgovori na svaku prijetnju koja bi mogla ugroziti bezbjednost i stabilnost zemlje.

Dodaje se da se preduzimaju sve neophodne mjere radi zaštite civila, ključne infrastrukture i osnovnih usluga, uz nastojanje da se svakodnevni život stanovnika odvija bez većih poremećaja. Građanima je preporučeno da ostanu oprezni i da informacije prate isključivo putem zvaničnih kanala.

(GulfNews/MONDO)