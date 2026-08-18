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Drama u UAE: Protivvazdušna odbrana presrela raketnu prijetnju, građanima stiglo hitno upozorenje

Drama u UAE: Protivvazdušna odbrana presrela raketnu prijetnju, građanima stiglo hitno upozorenje

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Agencije
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Vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata saopštile su da je situacija bezbjedna nakon što su protivvazdušni sistemi presreli raketnu prijetnju. Građanima je upućen poziv da prate zvanične informacije.

UAE objavio da je bezbjedan nakon raketne prijetnje Izvor: Frank Nowikowski / Alamy / Profimedia

Ujedinjeni Arapski Emirati saopštili su da je bezbjednosna situacija u zemlji pod kontrolom nakon što su sistemi protivvazdušne odbrane reagovali na raketnu prijetnju usmjerenu prema teritoriji države.

Ministarstvo odbrane UAE i Nacionalna uprava za vanredne situacije, krize i upravljanje katastrofama naveli su da su neuobičajeni zvukovi koje su građani mogli čuti bili posljedica djelovanja protivvazdušnih sistema koji su presretali prijetnju.

Građani dobili hitno upozorenje

Stanovnici širom UAE primili su hitno upozorenje na mobilne telefone, u kojem je potvrđeno da je situacija bezbjedna i da nema razloga za zabrinutost.

U poruci su vlasti zahvalile građanima na saradnji tokom vanredne situacije i poručile da se svakodnevne aktivnosti mogu normalno nastaviti.

Presretnute prijetnje iz vazduha

Prema informacijama Ministarstva odbrane, sistemi protivvazdušne odbrane uspješno su reagovali na više prijetnji i presreli projektile prije nego što su mogli ugroziti stanovništvo ili infrastrukturu. Vlasti u Dubaiju takođe su potvrdile da su zvukovi eksplozija povezani sa operacijama presretanja u vazduhu.

Vlasti poručuju da ostaju u pripravnosti

Ministarstvo odbrane naglasilo je da ostaje u visokom stepenu pripravnosti i da je spremno da odgovori na svaku prijetnju koja bi mogla ugroziti bezbjednost i stabilnost zemlje.

Dodaje se da se preduzimaju sve neophodne mjere radi zaštite civila, ključne infrastrukture i osnovnih usluga, uz nastojanje da se svakodnevni život stanovnika odvija bez većih poremećaja. Građanima je preporučeno da ostanu oprezni i da informacije prate isključivo putem zvaničnih kanala.

(GulfNews/MONDO)

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Tagovi

UAE Ujedinjeni Arapski Emirati rakete

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