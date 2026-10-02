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Jezivi detalji iz Novog Bečeja: Dijelovi tijela žene pronađeni u zamrzivaču, sin priveden

Jezivi detalji iz Novog Bečeja: Dijelovi tijela žene pronađeni u zamrzivaču, sin priveden

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
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Dijelovi tijela žene pronađeni su u porodičnoj kući kod Novog Bečeja. Njen sin je priveden i upućen u psihijatrijsku ustanovu, dok obdukcija treba da utvrdi uzrok smrti.

Novi Bečej: Dijelovi tijela žene pronađeni u zamrzivaču Izvor: Društvene Mreže/KURIR/S.U.

U porodičnoj kući u Kumanu, kod Novog Bečeja, pronađeni su dijelovi tijela žene S. S., a njen sin M. S. (40) priveden je i upućen u psihijatrijsku ustanovu. Okolnosti njene smrti još nisu utvrđene, a obdukcija bi trebalo da pokaže da li je žena umrla prirodnom smrću ili je njena smrt posljedica povreda.

Tijelo je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Zrenjaninu, poslato na obdukciju u Institut za sudsku medicinu u Novom Sadu. Policija i tužilaštvo čekaju nalaz kako bi utvrdili vrijeme i uzrok smrti i da li u ovom slučaju postoje elementi krivičnog djela.

Fotografije sa mjesta ubistva:

Dijelovi tijela pronađeni u zamrzivaču

Prema nezvaničnim informacijama, dijelovi tijela žene pronađeni su u zamrzivaču porodične kuće.

Za sada nije zvanično potvrđeno da je žena ubijena. Prema informacijama koje je objavio "Blic", ispituju se različite mogućnosti, među njima i da je žena preminula nakon što je bila izgladnjivana, ali i da joj je neko nanio povrede koje su dovele do smrti. blic.rs

Sin priveden i upućen na psihijatriju

M. S., koji je živio u kući, priveden je nakon što su pronađeni ostaci žene i upućen je u psihijatrijsku ustanovu. O njegovom daljem statusu i eventualnim pravnim koracima tužilaštvo će odlučivati nakon što budu poznati rezultati obdukcije. 

Mještani su za medije naveli da je S. S. bila penzionisana doktorka i da je često dolazila u kuću kako bi obišla sina, koji je živio povučeno.

Pojedini navodi mještana o ranijim problemima u porodici, kao i druge informacije koje su se pojavile u medijima, za sada nisu zvanično potvrđeni.

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Tagovi

Srbija ubistvo femicid žene

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