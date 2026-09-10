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Ubijena mlada žena, majka šestoro djece: Tražila pomoć policije neposredno prije ubistva

Ubijena mlada žena, majka šestoro djece: Tražila pomoć policije neposredno prije ubistva

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
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Žena (35), majka šestoro djece, ubijena je u Slatini nakon što je neposredno prije zločina tražila pomoć policije. Suprug je ranije bio prijavljen.

Žena u Slatini tražila pomoć policije prije ubistva: Suprug ranije prijavljen Izvor: Youtube Printscreen/Al Jazeera Balkans

Žena (35), majka šestoro djece, ubijena je u utorak naveče u Slatini u Hrvatskoj, a nakon zločina otvoreno je pitanje da li je njena smrt mogla biti spriječena, piše Jutarnji.

Prema sumnjama policije, 40-godišnji suprug usmrtio je ženu oštrim predmetom u porodičnoj kući. Posebno zabrinjava podatak da je žena neposredno prije ubistva tražila pomoć policije.

Muškarac je policiji bio poznat i ranije. Protiv njega su u julu podnesene prekršajna i krivična prijava, a sada će biti provjereno i kako su nadležne službe postupale u tom slučaju.

Glavni direktor hrvatske policije Nikola Milina naredio je vanredni nadzor u Policijskoj stanici Slatina. Stručni tim treba da utvrdi šta se događalo prije ubistva, kako su policajci postupali prema žrtvi i osumnjičenom, a posebno kako su reagovali na dojavu žene neposredno prije zločina.

"Vanrednim nadzorom obuhvatiće se cjelokupno postupanje policije prema žrtvi i osumnjičeniku, uključujući postupanje iz jula ove godine kada je osumnjičenik prekršajno i krivično prijavljen, a posebno postupanje po dojavi zaprimljenoj neposredno prije počinjenja krivičnog djela", saopšteno je iz hrvatske policije.

Zločin se dogodio 8. septembra oko 22 časa u porodičnoj kući u Slatini. Policija je 40-godišnjeg muškarca zatekla na mjestu događaja i uhapsila, nakon čega je nad njim počela kriminalistička istraga.

Uviđaj je obavljen tokom noći, dok je tijelo ubijene žene prevezeno na patologiju Opšte bolnice Virovitica. Istragu vodi nadležno državno tužilaštvo u Bjelovaru u saradnji sa policijom.

Dodatnu težinu slučaju daje činjenica da porodica nije bila nepoznata ni Hrvatskom zavodu za socijalni rad. Iz Zavoda su potvrdili da je porodica bila u njihovom tretmanu i da su bile preduzimane mjere porodično-pravne zaštite.

Sada će vanredni nadzor trebati da utvrdi šta su policija i druge nadležne službe znale o situaciji u porodici, koje su mjere preduzimane i kako je postupljeno nakon posljednje dojave žene.

Za sada nije utvrđeno da li je bilo propusta niti da li je ubistvo moglo biti spriječeno. Odgovor na to pitanje trebalo bi da daju rezultati vanrednog nadzora.

Iza 35-godišnje žene ostalo je šestoro djece. Zločin je potresao Slatinu, a gradonačelnik Tomo Tomić najavio je pomoć porodici.

Dok se istraga o ubistvu nastavlja, policija će paralelno provjeravati i sopstveno postupanje. Upravo bi ta provjera trebalo da pokaže da li su institucije, nakon ranijih prijava i posljednjeg poziva za pomoć, mogle i morale da preduzmu više.

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