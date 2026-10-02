Razvojni HR program NLB Banke Banja Luka "Sirius" najbolji na regionalnoj DRIVE konferenciji

Tim Ljudskih resursa i organizacije NLB Banke Banja Luka učestvovao je na DRIVE 2026 konferenciji u Sarajevu, koja je okupila stručnjake iz oblasti ljudskih resursa s ciljem razmjene iskustava, najboljih praksi i novih perspektiva o budućnosti rada.

Izvor: NLB banka/Promo

Poseban uspjeh za NLB Banku Banja Luka predstavlja osvojeno prvo mjesto za najbolju HR praksu za razvojni program „Sirius“, u okviru predstavljanja Najboljih HR praksi 2026, koje je organizovao MojPosao.ba.

Razvojni program „Sirius“ pokrenut je s ciljem prepoznavanja i razvoja potencijala talenata, njihovog daljeg profesionalnog usavršavanja, kao i dugoročnog zadržavanja ključnih zaposlenih u Banci. Osvojeno prvo mjesto predstavlja značajno priznanje za pristup NLB Banke Banja Luka razvoju ljudi i kontinuiranom unapređenju iskustva zaposlenih.

"Ovo priznanje za nas je potvrda da smo na dobrom putu, ali i dodatni podsticaj da nastavimo razvijati savremene HR prakse i stvarati okruženje u kojem naši ljudi mogu da rastu, razvijaju svoje potencijale i daju svoj najbolji doprinos. Posebno nam je važno što je prepoznat upravo program posvećen razvoju naših talenata, jer vjerujemo da se dugoročni uspjeh organizacije gradi ulaganjem u ljude. Jer brojevi jesu važni. Ali ljudi vrijede više", istakla je Maja Mišić, direktorica Ljudskih resursa i organizacije NLB Banke Banja Luka.

Izvor: NLB banka/Promo

Glas svih generacija važan je za razvoj organizacije

Pored predstavljanja nagrađene HR prakse, Maja Mišić učestvovala je i na panelu „Gen Z and Gender-Responsive Family Policies: The Future of Your Workplace and What the Data Shows Us“, organizovanom uz podršku UNFPA. Panel je otvorio pitanja očekivanja novih generacija zaposlenih, promjena koje donose na tržište rada, kao i značaja stvaranja radnog okruženja koje prepoznaje različite potrebe zaposlenih. Maja Mišić istakla je tokom panela da je Generacija Z mnogo spremnija da otvoreno komunicira svoja očekivanja, ali i da aktivno istražuje mogućnosti za lični i profesionalni razvoj.

"Za nas u NLB Banci Banja Luka jednako je važan glas svih generacija. Zato smo kroz inicijativu 'Psihološki kompas', koju smo realizovali u saradnji sa Psihološkim savjetovalištem Filozofskog fakulteta u Banjoj Luci, otvorili prostor da kolege različitih generacija, od generacije Z i milenijalaca do generacije X i baby boomera, otvoreno govore o svojim potrebama, iskustvima i izazovima sa kojima se susreću u radnom okruženju", izjavila je Maja Mišić.

Izvor: NLB banka/Promo

Kako je pojasnila, cilj NLB Banke je bolje razumijevanje potreba zaposlenih, ali i kontinuirano unapređenje međusobnog razumijevanja među generacijama. Upravo kroz razmjenu različitih perspektiva kolege mogu učiti jedni od drugih, međusobno se osnaživati i zajedno uspješnije odgovarati na zahtjeve savremenog poslovnog okruženja.

U fokusu DRIVE 2026 konferencije bile su i teme angažovanosti zaposlenih u eri vještačke inteligencije, razvoja savremenog liderstva i očuvanja ljudskog pristupa u svijetu koji je sve više obilježen automatizacijom. Kroz razgovore, praktične uvide i razmjenu iskustava, učesnici su imali priliku da sagledaju nove pristupe razvoju lidera, angažovanijih timova i kvalitetnijeg radnog okruženja.