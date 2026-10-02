Pritvoreni osumnjičeni za obljubu djevojčica u Gradišci: Trojka iza rešetaka, dva maloljetnika se brane sa slobode

Okružni sud u Banjaluci odredio je jednomjesečni pritvor trojici mladića iz Gradiške osumnjičenima za obljubu nad dvije maloljetne djevojčice.

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Rješenjem suda u pritvorsku jedinicu Kazneno-popravnog zavoda Banjaluka sprovedeni su D.S. (21), N.O. (22) i D.S. (22). Istragom su obuhvaćena i dva maloljetnika, koji su ranije pušteni da se brane sa slobode.

Osumnjičenima se na teret stavlja da su počinili krivično djelo obljube sa djetetom mlađim od 15 godina, za koje je zakonom zaprijećena kazna od najmanje osam godina zatvora, saznaje ATV.

Prema rješenju suda pritvor je određen zbog bojazni da će boravkom na slobodi ometati postupak uticajem na svjedoke, te zbog uznemirenja javnosti.

U cilju zaštite maloljetnih žrtava, u policiji i tužilaštvu nisu mogli da otkrivaju bilo kakve informacije ovog šokantnog slučaja.

(Mondo)