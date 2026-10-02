Prirodni fenomen ili zagađenje: Obilne kiše i poplave podstakle nagli rast planktona na poznatom ostrvu (VIDEO)

More uz popularno turističko ostrvo Ko Lan na Tajlandu ove sedmice postalo je jarko, intenzivno zeleno i neprijatnog mirisa, nakon što su obilne kiše i poplave podstakle cvjetanje planktona.

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Guste naslage zelene boje i neprijatnog mirisa mogle su se vidjeti duž većine obala, dok su kupači uglavnom prešli na plaže koje nisu pogođene ovom prirodnom pojavom.

"Ono što zapravo vidimo golim okom jeste boja koju proizvodi vrsta planktona koja se naziva noktiluka", rekao je viši istraživač i rukovodilac istraživanja morske životne sredine Arvut Munhapon.

On je naveo da je cvjetanje planktona prirodna pojava koja se ponavlja, ali se pogoršala širom svijeta jer su klimatske promjene dovele do zagrijavanja mora.

"Ispiranjem zemljišta, poljoprivredno đubrivo i otpadne vode bogate hranljivim materijama dospijevaju u more i podstiču nagli rast planktona", dodao je Munhapon.

Značajne poplave pogodile su Tajland posljednjih sedmica, uključujući centralne pokrajine i Bangkok, povećavajući količinu slatke vode koja dospijeva u Tajlandski zaliv.