Ažuriran vodič Fonda FZO RS o pravima trudnica i djece: Bolovanje roditelja oboljele djece bez odlaska na komisiju

Fond zdravstvenog osiguranja RS ažurirao je vodič kroz prava porodica, trudnica i djece nakon izmjena zakona kojima je bolnička pratnja oslobođena participacije, starosna granica za nju pomjerena na 18 godina, a bolovanje za njegu djeteta udvostručeno.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Izmjenama Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju RS roditeljima, starateljima ili usvojiteljima sada je omogućeno da budu u pratnji djeteta na bolničkom liječenju do njegove 18. godine, ukoliko postoji medicinska indikacija za to, dok je ranije to pravo bilo predviđeno za djecu do 15 godina.

"Osim toga, novina je da je pratnja omogućena za osiguranike starije od 18 godina kojima je utvrđena potpuna poslovna nesposobnost ili nad kojima je produženo roditeljsko pravo", navodi se u saopštenju FZO RS, gdje napominju da se pratnja obezbjeđuje na prijedlog ljekara kod koga je osiguranik registrovan ili onog koji ga liječi.

Iz Fonda ističu da su među značajnim izmjenama i one koje se odnose na plaćeno odsustvo za njegu bolesnog djeteta. Roditelji u Republici Srpskoj sada imaju pravo na duplo više dana za te namjene, i to 30 dana bolovanja za djecu do 15 godina, te 14 dana plaćenog odsustva za djecu stariju od 15 godina. Posebne olakšice predviđene su za slučajeve najtežih oboljenja.

"Roditelj teško oboljele djece ima pravo na bolovanje sve dok se nalazi u pratnji djeteta koje je na bolničkom liječenju, bilo u Republici Srpskoj ili kontinuirano u inostranstvu, i ne mora da ide na komisiju za ocjenu bolovanja", pojašnjavaju iz ove institucije.

Ažurirani vodič, koji detaljno opisuje sva ova prava, ali i prava koja se tiču planiranja porodice, liječenja neplodnosti, biomedicinski potpomognute oplodnje i naknada za vrijeme bolovanja, dostupan je na internet stranici Fonda u cilju pravovremenog informisanja osiguranika.