Novi vodič FZO RS: Šta donose nova pravila o bolovanju?

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske ima novi vodič kroz pravo na naknadu plate za vrijeme bolovanja, a među najznačajnijim novinama su izmjene koje se odnose na plaćeno odsustvo za njegu bolesnog djeteta za koje roditelji sada mogu da koriste duplo više dana.
Iz Fonda su pojasnili da roditelji u Republici Srpskoj sada imaju pravo da za njegu bolesnog djeteta do 15 godina koriste 30 dana bolovanja, a za djecu stariju od 15 godina 14 dana.
"Ove izmjene donose veću fleksibilnost za porodice jer pravo mogu da koriste oba zaposlena roditelja naizmjenično ili jedan roditelj u punom trajanju", navedeno je u saopštenju.
Pri kreiranju ovih izmjena, posebna pažnja posvećena je roditeljima djece koja su na bolničkom liječenju u Srpskoj ili roditeljima djece koja se kontinuirano liječe u inostranstvu na osnovu rješenja FZO ili Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu.
"Oni od sada imaju pravo na bolovanje koliko god traje liječenje i nemaju obavezu da odlaze na komisiju, tako da, ako se dijete liječi u bolnici ili kontinuirano, i ako je jedan od roditelja pratnja, imaju pravo na poseban osnov odsustva s posla /bolovanje/, sve dok traje liječenje djeteta, nezavisno od onih 30 dana po djetetu", navedeno je u saopštenju.
Fond je novi vodič kroz pravo na naknadu plate za vrijeme privremene spriječenosti za rad /bolovanje/ pripremio u skladu sa izmjenama Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju Srpske s ciljem što jednostavnijeg informisanja osiguranika kada je riječ o pravu na privremenu spriječenost za rad.
U vodiču je pojašnjeno i ko odlučuje o bolovanju, kada se osiguranik upućuje na procjenu radne sposobnosti, te kolika je naknada plate za vrijeme bolovanja.
"Pružanjem jasnih informacija i širenjem svijesti o pravima osiguranika, Fond nastoji da izgradi zdravstveni sistem u kojem je svaki osiguranik informisan i uključen u očuvanje sopstvenog zdravlja", navedeno je u saopštenju.
Vodič je dostupan na internet stranici Fonda.