Novi vodič FZO RS: Šta donose nova pravila o bolovanju?

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske ima novi vodič kroz pravo na naknadu plate za vrijeme bolovanja, a među najznačajnijim novinama su izmjene koje se odnose na plaćeno odsustvo za njegu bolesnog djeteta za koje roditelji sada mogu da koriste duplo više dana.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Iz Fonda su pojasnili da roditelji u Republici Srpskoj sada imaju pravo da za njegu bolesnog djeteta do 15 godina koriste 30 dana bolovanja, a za djecu stariju od 15 godina 14 dana.

"Ove izmjene donose veću fleksibilnost za porodice jer pravo mogu da koriste oba zaposlena roditelja naizmjenično ili jedan roditelj u punom trajanju", navedeno je u saopštenju.

Pri kreiranju ovih izmjena, posebna pažnja posvećena je roditeljima djece koja su na bolničkom liječenju u Srpskoj ili roditeljima djece koja se kontinuirano liječe u inostranstvu na osnovu rješenja FZO ili Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu.

"Oni od sada imaju pravo na bolovanje koliko god traje liječenje i nemaju obavezu da odlaze na komisiju, tako da, ako se dijete liječi u bolnici ili kontinuirano, i ako je jedan od roditelja pratnja, imaju pravo na poseban osnov odsustva s posla /bolovanje/, sve dok traje liječenje djeteta, nezavisno od onih 30 dana po djetetu", navedeno je u saopštenju.

Fond je novi vodič kroz pravo na naknadu plate za vrijeme privremene spriječenosti za rad /bolovanje/ pripremio u skladu sa izmjenama Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju Srpske s ciljem što jednostavnijeg informisanja osiguranika kada je riječ o pravu na privremenu spriječenost za rad.

U vodiču je pojašnjeno i ko odlučuje o bolovanju, kada se osiguranik upućuje na procjenu radne sposobnosti, te kolika je naknada plate za vrijeme bolovanja.

"Pružanjem jasnih informacija i širenjem svijesti o pravima osiguranika, Fond nastoji da izgradi zdravstveni sistem u kojem je svaki osiguranik informisan i uključen u očuvanje sopstvenog zdravlja", navedeno je u saopštenju.

Vodič je dostupan na internet stranici Fonda.