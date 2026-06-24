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FZO objavio smjernice: Iskoristite pravo na skrining na dijabetes tip 2

FZO objavio smjernice: Iskoristite pravo na skrining na dijabetes tip 2

Autor Dušan Volaš
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Fond zdravstvenog osiguranja (FZO) Republike Srpske pokrenuo je sveobuhvatan skrining na dijabetes tip 2 za osiguranike širom Republike Srpske, koji se sprovodi u nadležnim domovima zdravlja.

Kako do preventivnog pregleda za dijabetes? FZO RS omogućio skrining putem aplikacije "E-prevencija" Izvor: Shutterstock

Cilj ove inicijative je pravovremeno otkrivanje bolesti, budući da dijabetes tip 2 često godinama protiče bez simptoma, dok istovremeno postepeno oštećuje krvne sudove, srce, bubrege, oči i nerve.

"Ovaj skrining je jako značajan, jer dijabetes tip 2 može godinama proticati bez simptoma", tvrde iz FZO.

Ciljne grupe obuhvaćene ovim programom su osigurana lica starosti od 40 do 75 godina, kao i mlađi osiguranici od 18 do 39 godina koji imaju povišen krvni pritisak ili indeks tjelesne mase veći od 30. Sve neophodne procedure, uključujući upitnike i nalaze poput šećera u krvi (ŠUK) i testa opterećenja glukozom (OGTT), dostupne su unutar aplikacije "E-prevencija", koja je sastavni dio Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS).

Kako bi osigurao efikasnu realizaciju ovih pregleda, Fond je ranije saopštio da je obezbijedio dodatnih 10 miliona KM kako bi stimulisao domove zdravlja da intenzivnije sprovode preventivne preglede, jer je cilj jačati prevenciju na primarnom nivou zdravstvene zaštite.

"Veoma je važno da osigurana lica iskoriste ovo pravo i razgovaraju sa svojim izabranim ljekarom o pregledima koji su preporučeni u skladu sa procjenom rizika", napominju.

Iz FZO RS podsjećaju da se simptomi poput umora, pojačane žeđi ili učestalog mokrenja često zanemaruju ili pripisuju drugim uzrocima, zbog čega je rano otkrivanje ključno za uspješnu kontrolu bolesti i izbjegavanje komplikacija. Svi građani koji pripadaju preporučenim grupama pozvani su da se informišu kod svog porodičnog ljekara o mogućnostima i terminima skrininga.

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Tagovi

dijabetes skrining FZO RS

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