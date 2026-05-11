"Senzor nije dodatak, već alat za život": Inicijativa oboljelih od dijabetesa u Srpskoj

Izvor: Shutterstock

Udruženje osoba oboljelih od dijabetesa u Republici Srpskoj "DIABET No1" pokrenulo je hitnu inicijativu za proširenje prava na senzore za kontinuirano mjerenje glukoze na sve osobe oboljele od dijabetesa tip 1, bez obzira na životnu dob.

Iz Udruženja poručuju da se ovo pitanje više ne može odlagati, jer osobe sa dijabetesom tip 1 svakodnevno žive sa strahom, neizvjesnošću i rizikom od komplikacija bolesti. Podsjećaju da je 2023. godine, nakon višegodišnjih pregovora sa Fondom zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, omogućeno pravo na senzore djeci do 18 godina, ali naglašavaju da dijabetes ne prestaje punoljetstvom.

"Bolest traje 24 sata dnevno, 365 dana u godini, bez pauze i bez obzira na godine života", navodi se u inicijativi.

Iz Udruženja ističu da su nadležni ranije najavili proširenje prava na osobe do 30 godina starosti, ali da do danas nema jasnih informacija kada će to biti realizovano, niti kada će svi oboljeli dobiti jednako pravo na savremeno liječenje.

Naglašavaju da senzori nisu luksuz, već medicinsko pomagalo koje omogućava bolju regulaciju šećera u krvi, smanjuje rizik od teških hipoglikemija i hiperglikemija, pomaže u prevenciji komplikacija i značajno unapređuje kvalitet života pacijenata.

Posebno upozoravaju da pravo na senzore trenutno zavisi od mjesta stanovanja i finansijskih mogućnosti lokalnih zajednica, jer su pojedini gradovi i opštine obezbijedili određene subvencije za kupovinu senzora.

Zahvalili su Prnjavoru, Derventi, Banjaluci, Srpcu i Bijeljini na dosadašnjoj podršci, ali su istakli da sistemsko rješenje mora biti obezbijeđeno preko Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.

U inicijativi se navodi i da je Republika Srpska, prema informacijama Udruženja, jedini dio BiH u kojem odrasle osobe sa dijabetesom tip 1 još nemaju sistemski dostupno pravo na senzore preko Fonda, dok su u Federaciji BiH senzori dostupni bez ograničenja po životnoj dobi.

Udruženje od Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske traži da hitno pokrene proceduru proširenja prava na senzore za sve osobe sa dijabetesom tip 1, javno predstavi plan i rokove realizacije, uključi predstavnike pacijenata u proces donošenja odluka i obezbijedi da pravo na senzore ne zavisi od godina života ili mjesta stanovanja.

Predsjednica Udruženja Jelena Škrbić Radić poručila je da osobe sa dijabetesom tip 1 u Republici Srpskoj zaslužuju isto pravo na savremeno liječenje koje već imaju pacijenti u drugim dijelovima BiH i regiona.