"Možda je nešto popušio": Lukašenko oštro o Zelenskom i optužbama iz Ukrajine

Aleksandar Lukašenko odgovorio je na tvrdnje Kijeva o 500 vojnih ciljeva u Bjelorusiji, poručivši da Minsk ima "jednu vrlo ozbiljnu metu" i da ukrajinska vojska zapravo ne želi novi sukob.

Tokom susreta sa novinarima na marginama samita Evroazijske ekonomske unije u Astani, bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko komentarisao je tvrdnje iz Kijeva da je Ukrajina identifikovala oko 500 potencijalnih vojnih ciljeva u Bjelorusiji.

Podsjetimo, Robert Brovdi, komandant ukrajinskih Snaga bespilotnih sistema, takozvanih "Mađarovih ptica", izjavio je da su ukrajinske snage identifikovale 500 potencijalnih meta u Bjelorusiji. Ova izjava je uslijedila usred rastuće zabrinutosti da bi Bjelorusija mogla direktnije da se uključi u ruski rat protiv Ukrajine.

"Možda su identifikovali 500 ciljeva. Mi imamo jedan vrlo ozbiljan cilj sa preciznim koordinatama i on nije daleko od Bjelorusije. I oni to dobro razumiju", uzvratio je Lukašenko. Većinu izjava koje dolaze iz Kijeva opisao je kao praznu retoriku.

"Neka mi Volodimir Aleksandrovič oprosti, ali to su obične besmislice", izjavio je bjeloruski predsjednik. Dodao je da ukrajinski vojni vrh, prema njegovim informacijama, ne želi rat sa Bjelorusijom.

"Trampov stav je jasan"

"Ukrajinska vojska ne želi nikakav rat sa Bjelorusijom. To znam sigurno. Oni razumiju da bi to značilo dodatnih 1.500 kilometara fronta. A granica između Bjelorusije i Ukrajine nije jednostavna. Treba li im to? Ne treba", naglasio je Lukašenko.

"Kažu da vide 500 ciljeva. Ako nisu slijepi, vidjeće ih i više. Ali moraju da razumiju da i mi vidimo ko stoji sa druge strane. To su ljudi pokupljeni sa ulice, nesrećni Ukrajinci i pripadnici teritorijalne odbrane, jučerašnji radnici, mašinci, poljoprivrednici. Kakvi su to vojnici? To je topovsko meso. Mi to jasno vidimo. Sve su to samo priče", ustvrdio je.

Bjeloruski lider je rekao kako smatra da evropske zemlje podstiču Zelenskog na takve izjave.

"Razgovaramo sa Amerikancima. Stav Donalda Trampa je jasan. Kakav god bio, zauzima ispravan stav. Amerikanci razgovaraju, neki ćute, a Evropljani nešto mrmljaju", rekao je on.

Ponovio je da Bjelorusija ne planira da napadne Ukrajinu. "To se nikada neće dogoditi. Nikada. Tamo nemamo vojnike i nikada ih nećemo imati. On to zna, a zna i ukrajinska vojska", poručio je.

"Evropljani ga tjeraju da daje takve izjave"

Lukašenko je u nastavku govora optužio evropske zemlje da koriste ukrajinsko rukovodstvo za sopstvene političke ciljeve.

"Evropljani ga tjeraju da daje takve izjave. Kako će oni 'braniti Ukrajinu' ako sama Ukrajina ćuti? Zato on govori takve stvari", napomenuo je.

Na kraju je upozorio da bi svaki vojni napad na Bjelorusiju mogao da promijeni tok rata.

"Ne daj Bože da vojni napad na Bjelorusiju bude pokrenut sa bilo koje teritorije. Rat u Ukrajini tada bi poprimio potpuno drugačiji karakter. Neću da pojašnjavam, razumijete na šta mislim", istakao je bjeloruski predsjednik.

Govoreći ponovo o Zelenskom, Lukašenko je ustvrdio da ga donekle razumije zbog okolnosti u kojima se nalazi.

"Pokušavam da razumijem predsjednika Ukrajine. Tamo je rat, ogroman je pritisak. Nije to lako izdržati. Možda se nešto dogodilo, možda je nešto popušio, možda je sebi nešto ubrizgao, pa onda daje takve izjave. Jednostavno mi ga je žao. Zato ćutim. Ne daj Bože da se iko nađe u takvoj situaciji", zaključio je Lukašenko.

