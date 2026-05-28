Peter Mađar poručio: "Nećemo slati oružje Ukrajini"

Novi mađarski premijer Peter Mađar potvrdio je na sastanku sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom da Budimpešta neće slati oružje i vojnu opremu Ukrajini.

"Obavijestio sam generalnog sekretara da Mađarska neće slati bilo kakvo oružje ili vojnu opremu u rusko-ukrajinski rat", objavio je Mađar na društvenim mrežama.

Rute je naveo na "Iksu" da mu je drago što je upoznao novog mađarskog premijera i da Budimpšeta, kako je naveo, daje vrijedan doprinos NATO-u već 27 godina.

Rute je rekao da Mađarska predvodi isturene snage Alijanse, ugošćuje centar multinacionalne divizije i podržava stabilnost na zapadnom Balkanu.