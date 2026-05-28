logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Filmska zapljena kod Bačke Palanke: 20 kilograma kokaina švercovali čamcem preko Dunava

Filmska zapljena kod Bačke Palanke: 20 kilograma kokaina švercovali čamcem preko Dunava

Autor Tamara Birešić
0

Policija je kod Bačke Palanke zaplijenila oko 20 kilograma kokaina, a sumnja se da su nepoznati osumnjičeni drogu prevozili motornim čamcem Dunavom.

Zaplijenjeno 20 kg kokaina kod Bačke Palanke Izvor: MUP

Pripadnici UKP-a i Službe za borbu protiv droga zaplenili su oko 20 kilograma kokaina u blizini Bačke Palanke, a sumnja se da su nepoznati osumnjičeni drogu transportovali motornim čamcem rekom Dunav.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije i Službe za borbu protiv droga zaplijenili su oko 20 kilograma kokaina u blizini Bačke Palanke.

Kako se sumnja, za sada dvije nepoznate osobe transportovale su drogu motornim čamcem rekom Dunav.

Kokain je pronađen i zaplenjen kod čelarevske plaže.

Osumnjičenima se na teret stavlja krivično djelo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. 

Možda će vas zanimati

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ