Filmska zapljena kod Bačke Palanke: 20 kilograma kokaina švercovali čamcem preko Dunava

Policija je kod Bačke Palanke zaplijenila oko 20 kilograma kokaina, a sumnja se da su nepoznati osumnjičeni drogu prevozili motornim čamcem Dunavom.

Izvor: MUP

Pripadnici UKP-a i Službe za borbu protiv droga zaplenili su oko 20 kilograma kokaina u blizini Bačke Palanke, a sumnja se da su nepoznati osumnjičeni drogu transportovali motornim čamcem rekom Dunav.

Kako se sumnja, za sada dvije nepoznate osobe transportovale su drogu motornim čamcem rekom Dunav.

Kokain je pronađen i zaplenjen kod čelarevske plaže.

Osumnjičenima se na teret stavlja krivično djelo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.