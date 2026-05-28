Filmska zapljena kod Bačke Palanke: 20 kilograma kokaina švercovali čamcem preko Dunava

Pripadnici UKP-a i Službe za borbu protiv droga zaplenili su oko 20 kilograma kokaina u blizini Bačke Palanke, a sumnja se da su nepoznati osumnjičeni drogu transportovali motornim čamcem rekom Dunav.
Kokain je pronađen i zaplenjen kod čelarevske plaže.
Osumnjičenima se na teret stavlja krivično djelo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.