Državljanin BiH uhapšen u Hrvatskoj: Pokušao prokrijumčariti 135 grama kokaina preko granice

Carinski službenici iz Osijeka spriječili su krijumčarenje kokaina na graničnom prelazu Županja. U vozilu državljanina BiH pronađeno je 135 grama droge.

Izvor: Carinska uprava RH

Ovlašteni carinski službenici Područne jedinice Službe za mobilne jedinice Osijek, u saradnji sa kolegama iz Službe za suzbijanje krijumčarenja i istrage, uspješno su spriječili krijumčarenje kokaina.

Akcija je izvedena 17. maja 2026. godine na Robno-graničnom prelazu (RGP) Županja, kada je zaustavljeno i detaljno pregledano putničko vozilo bosanskohercegovačkih registarskih oznaka.

Vozilom je upravljao državljanin Bosne i Hercegovine, a detaljnim pretresom unutrašnjosti automobila carinici su uspjeli da lociraju sakriveni paket.

"Pregledom navedenog vozila, ispod stražnjeg sjedala pronađene su tri vrećice bijelog praha, droge kokain, u ukupnoj količini od 135 grama", navodi se u zvaničnim podacima o zaplijeni.

Nakon pronalaska narkotika, državljanin Bosne i Hercegovine je odmah uhapšen i predat policijskim službenicima Policijske stanice granične policije (PGP) Županja na dalju kriminalističku obradu.

Protiv osumnjičenog bh. državljanina podnesena je krivična prijava zbog počinjenja krivičnog djela "Neovlaštena proizvodnja i promet droga", opisanog u članu 190. stav 1. i stav 2. Kaznenog zakona.