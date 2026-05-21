Završene nuklearne vježbe: Putin se oglasio nakon manevara sa Bjelorusijom i najavio "Sarmat" i nove podmornice

Rusija i Bjelorusija ne planiraju da se uvlače u trku u naoružanju. Mi radimo sve ono što je bilo planirano decenijama unazad. Radimo po planu, precizno i skladno i, hvala Bogu, sve nam polazi za rukom, istakao je ruski predsjednik.

Zadaci vježbi nuklearnih snaga Rusije i Bjelorusije u potpunosti su izvršeni, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin, prenio je Kremlj.

"Važno je i dalje podizati nivo spremnosti strateških i taktičkih nuklearnih snaga, razvijati sve njihove komponente. Pritom, kao što sam već govorio, ne namjeravamo da se uvlačimo u trku u naoružanju. Naša nuklearna trijada ostaće na nivou koji je dovoljan. Mi radimo sve ono što je bilo planirano još prije više decenija, upravo decenijama unazad. Radimo po planu, precizno i skladno i, hvala Bogu, sve nam polazi za rukom", istakao je ruski predsednik.

Kako kaže, zajedničke nuklearne vježbe Rusije i Bjelorusije jačaju borbeno bratstvo, kao i usklađenost jedinica i formacija.

"Želim da zahvalim svima, prije svega predsjedniku Belorusije Aleksandru Lukašenku, svima koji su učestvovali u ovoj vježbi, obuci, pripadnicima ruske i bjeloruske vojske na dobroj organizaciji, stručnom radu i preciznom djelovanju", naglasio je ruski predsjednik.

Prema riječima ruskog lidera, u planu je da se sljedeće godine održe operativne vježbe oružanih snaga Rusije i Bjelorusije pod nazivom "Štit saveza 2027".

"Takvi sistemski i dosledni koraci neophodni su za jačanje odbrambene sposobnosti naših zemalja i za pouzdanu zaštitu građana Rusije i Belorusije od potencijalnih pretnji iz svih pravaca", podvukao je šef ruske države.

Putin se osvrnuo i na uspješno testiranje rakete "sarmat".

"Nedavno su uspješno završena testiranja interkontinentalne balističke rakete 'sarmat', koja ima visoke taktičko-tehničke karakteristike i sposobna je da savlada sva savremena i perspektivna sredstva protivraketne odbrane", podsjetio je Putin.

On ističe da je u planu da se u sastav ratne mornarice uvode savremene podmornice na nuklearni pogon, a u vazdušno-kosmičke snage novi i modernizovani strateški bombarderi.

"Bez sumnje, nastavićemo da podižemo borbenu gotovost drugih vidova i rodova vojske, kao i da uvježbavamo borbene zadatke u okviru obuke uzimajući u obzir iskustvo Specijalne vojne operacije, uključujući i zajedničke obuke i manevre od ove godine", istakao je ruski lider.

Putin je na kraju još jednom pohvalio dobro usklađen rad bjeloruskih kolega, prijatelja, partnera i saveznika.

"I bombarderi sposobni da nose specijalne bojeve glave, i oružje srednjeg dometa, 'iskanderi', koji su sada bili upotrebljeni – upotrebljeni su stručno i koordinisano. To ima veliki značaj kod primjene oružja takve vrste, jer je ovdje važan svaki minut, svaka sekunda. Upravo radi uvežbavanja koordinacije se i održavaju se ovakve aktivnosti, kao što su današnje zajedničke vježbe", naglasio je Putin.

Predsjednici Rusije i Belorusije, Vladimir Putin i Aleksandar Lukašenko, sproveli su zajedničku obuku Oružanih snaga Rusije i Bjelorusije putem video-konferencije, prenio je telegram kanal "Pul Prvog".

