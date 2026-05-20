"Dogovorili smo veoma važne stvari": Završena Putinova posjeta Kini, Moskva i Peking potpisali 40 sporazuma

Vladimir Putin završio je zvaničnu posjetu Kini tokom koje su Moskva i Peking potpisali oko 40 sporazuma i poručili da je era zapadne dominacije završena.

"Hegemonija u svetu je neprihvatljiva i mora biti zabranjena" - jedna je od ključnih poruka zajedničke deklaracije koju su nakon završetka zvanične posjete Vladimira Putina Kini potpisali ruski i kineski lideri. Moskva i Peking ocijenili su da je period zapadne dominacije završen i da svijet ulazi u eru multipolarnog poretka.

Tokom posjete potpisano je oko 40 međudržavnih, međuresornih i korporativnih sporazuma, a produžen je i bezvizni režim između dvije zemlje do 2027. godine.

"Ne postoje države prvog reda"

Putin je posjetu započeo ceremonijom na Trgu Tjenanmen u Pekingu, gdje ga je dočekao kineski predsjednik Si Đinping uz počasne plotune i državne himne.

"Dan se nismo vidjeli, a kao da su prošle tri jeseni", rekao je Putin citirajući kinesku poslovicu tokom susreta sa Si Đinpingom.

Glavni dokument sastanka bila je Deklaracija o formiranju multipolarnog svijeta, u kojoj se navodi da su "pokušaji pojedinih država da samostalno upravljaju svjetskim poslovima doživeli neuspeh".

U deklaraciji se ističe da:

ne postoje "države prvog reda",

nijedna zemlja ne može graditi svoju bezbjednost na račun druge,

međunarodno pravo ne smije biti zamenjeno pravilima koje nameće mali broj država,

i da ljudska prava ne smeju služiti kao izgovor za miješanje u unutrašnje poslove drugih zemalja.

Si Đinping je ocijenio da svet prolazi kroz period "rastuće hegemonije i jednostranosti", dok je Putin poručio da je u toku "složeni proces formiranja policentričnog svijeta".

Trgovina u rubljama i juanima

Jedna od glavnih tema razgovora bila je ekonomska saradnja.

Putin je izjavio da se gotovo sva trgovina između Rusije i Kine sada obavlja u rubljama i juanima, čime su dvije zemlje izgradile sistem zaštićen od spoljnog pritiska i sankcija.

Trgovinska razmena između dvije države porasla je za oko 20 odsto u prva četiri mjeseca 2026. godine.

Dogovorena je i izgradnja drugog željezničkog kolosijeka na pravcu Zabajkalsk–Mandžurija, kao i povećanje kapaciteta željezničkog saobraćaja između dvije zemlje.

Gas, nuklearna energija i "Snaga Sibira 2"

Energetika ostaje ključ saradnje Moskve i Pekinga.

Rusija nastavlja da izvozi naftu, gas i ugalj u Kinu, dok su pregovori o gasovodu "Snaga Sibira 2" u završnoj fazi, izjavio je potpredsjednik ruske vlade Aleksandar Novak.

Na kineskim nuklearnim elektranama Tjenvan i Sujdapu privodi se kraju izgradnja energetskih blokova po ruskim projektima, a dvije zemlje planiraju i saradnju u oblasti termonuklearne energije i brzih nuklearnih reaktora.

Podrška oko Tajvana i Ukrajine

Rusija je tokom razgovora ponovila podršku politici "jedne Kine" i protivljenje nezavisnosti Tajvana "u bilo kom obliku".

Kina je, sa druge strane, podržala ruske stavove o bezbjednosti, teritorijalnom integritetu i stabilnosti.

U zajedničkim dokumentima Moskva i Peking osudili su američke i izraelske napade na Iran, izrazili zabrinutost zbog militarizacije Japana i širenja NATO-a u azijsko-pacifičkom regionu.

Posebno su kritikovali američki projekat protivraketnog štita "Zlatna kupola", ocjenjujući da povećava rizik od sukoba u svemiru.

"Dogovorili smo veoma važne stvari"

Nakon zvaničnih sastanaka razgovori su nastavljeni iza zatvorenih vrata, a uz Putina su bili Sergej Lavrov, Jurij Ušakov, Maksim Oreškin i Igor Morgulov.

Si Đinping je ocijenio da je poseta pokazala "istorijski značaj odnosa Rusije i Kine", dok je Putin razgovore opisao kao "veoma sadržajne i uspješne".

"Dogovorili smo neke veoma važne stvari", rekao je kasnije Jurij Ušakov novinarima.

Naredni susret Putina i Si Đinpinga očekuje se na samitu APEK-a u Šenženu ove jeseni, dok je uzvratna posjeta kineskog predsjednika Rusiji planirana za 2027. godinu.

(RIA Novosti/Mondo)