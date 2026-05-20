Epilog posjete: Putin i Si u Pekingu potpisali 42 dokumenta

Autor Haris Krhalić
0

Ruski predsjednik Vladimir Putin i kineski lider Si Đinping potpisali su u Pekingu 42 dokumenta.

Istorijski samit u Pekingu: Putin i Si potpisali 42 dokumenta Izvor: Maxim Stulov / AFP / Profimedia

Rusija i Kina sklopile su i potpisale 42 dokumenta poslije razgovora ruskog predsjednika Vladimira Putina i predsjednika Kine Si Đinpinga u Pekingu, javio je dopisnik agencije RIA "Novosti".

Potpisani dokumenti uključuju zajedničku izjavu dvije zemlje o daljem jačanju sveobuhvatnog partnerstva i strateške interakcije i o produbljivanju dobrosusjedskih odnosa, prijateljstva i saradnje, kao i zajedničku deklaraciju o formiranju multipolarnog svijeta i novog tipa međunarodnih odnosa.

U prisustvu lidera na svečanoj ceremoniji u Pekingu potpisan je niz dokumenata, uključujući međuvladine i međuresorske sporazume.

Na marginama pregovora potpisan je niz sporazuma i memoranduma, uključujući sporazume o saradnji između ruskih i kineskih univerziteta.

Moskovski državni univerzitet, Univerzitet RUDN, Državni univerzitet Sankt Peterburga, Viša škola ekonomije i Finansijski univerzitet pri Vladi Ruske Federacije produbiće kontakte sa kineskim partnerima.

