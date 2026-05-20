Delegacija EU osudila izjave Amidžića: "Trebali bi se fokusirati na raspodjelu prihoda i funkcionisanje GP Gradiška"

Autor Haris Krhalić
0

Iz Delegacije EU u BiH poručili su da su izjave ministra finansija BiH Srđana Amidžića upućene Zijadu Krnjiću i Bošnjacima neprihvatljive.

Delegacija EU osudila izjave Amidžića Izvor: jorisvo/Shutterstock.com

Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini oglasila se povodom jučerašnjih izjava ministra finansija i trezora BiH Srđana Amidžića (SNSD) upućenih članu Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) Zijadu Krnjiću i bošnjačkom narodu.

Iz Delegacije EU su jasno poručili da je ovakav rječnik u javnom prostoru potpuno neprihvatljiv.

U zvaničnom reagovanju, evropske diplomate su naglasile da izjave državnog ministra ne doprinose stabilnosti i normalnom funkcionisanju institucija.

"Zapaljive izjave poput onih koje je ministar finansija BiH Srđan Amidžić uputio članu Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Zijadu Krnjiću i Bošnjacima su neprihvatljive i ne promovišu atmosferu povjerenja", navodi se u saopštenju Delegacije EU u BiH.

Iz Brisela podvlače da domaći politički akteri imaju veliku odgovornost pred građanima i da se moraju suzdržati od razorne retorike koja produbljuje podjele.

Poziv na rješavanje stvarnih problema građana

Umjesto političkih prepucavanja i uvreda, iz Delegacije EU naglašavaju da bi fokus izvršne vlasti morao biti na konkretnim ekonomskim i infrastrukturnim pitanjima koja direktno utiču na životni standard stanovništva.

Kao ključne prioritete na kojima ministarstvo i nadležne institucije moraju hitno raditi, Evropska unija izdvaja rješavanje pitanja vezanih za indirektno oporezivanje, postizanje dogovora o raspodjeli prihoda od indirektnih poreza između entiteta, te pronalaženje održivog i dugoročnog rješenja za osiguranje punog i predvidljivog funkcionisanja graničnog prelaza Gradiška.

