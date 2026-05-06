Pravilnik ide u proceduru: Pravo na povrat PDV-a za prvu nekretninu važi od 12. aprila 2025.

Pravo na povrat PDV-a imaće sva lica koja su uknjižila prvu nekretninu nakon 12. aprila 2025. godine, bez obzira što pravilnik o povratu PDV-a nije usvojen u proteklih godinu dana, poručio je danas u Banjaluci predsjedavajući Upravnog odbora UIO BiH Srđan Amidžić.

Izvor: SRNA/Jelena Pavlović

Amidžić je poručio da će pravilnik biti upućen danas u proceduru, te očekuje da će u narednih deset dana biti održana sjednica Upravnog odbora UIO.

"Ako neko ima različitih političkih motiva da pravilnik ne zaživi onda će morati javno na sjednici to da kaže. Pravilnik odgovara realnosti na terenu i to će tražiti određen angažman entitetskih nivoa da se prilagode", rekao je Amidžić, koji je i ministar finansija i trezora u Savjetu ministara.

On vjeruje da se to neće desiti, ali je podsjetio i na situaciju u vezi sa blokadom otvaranja novog graničnog prelaza u Gradišci.

Amidžić je istakao da je uvođenje prava povrata PDV-a bio veliki posao i u političkom smislu, ali da sada postoji problem u vezi sa određenim institucijama koje očekuju da se građani prilagođavaju njima.

"Ljudi ne treba da se prilagođavaju različitim institucijama na nivou entiteta, već institucije treba da se prilagođavaju onome što je usvojeno kroz zakon i građanima. Nije to jednostavan posao", rekao je Amidžić.

Ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović poručila je da su institucije Srpske apsolutno spremne da realizuju procedure u vezi sa povratom PDV-a na prvu nekretninu.

"Ovu inicijativu je prije više od godinu dana pokrenuo Milorad Dodik i nije normalno da se ovoliko dugo čeka. Zaista, ne želimo više da čekamo i saglasna sam da pravilnik o povratu PDV-a na prvu nekretninu treba dati u proceduru", rekla je Vidovićeva na konferenciji za novinare.

Ona je navela da cijene nekretnina i danas rastu, posebno jer će i inflacija biti veća, te da je povrat PDV-a jedna od olakšica za one koji žele da riješe stambeno pitanje i ostanu u Republici Srpskoj.

"Ovo će Republiku Srpsku koštati nekoliko desetina miliona KM, ali to nije problem. Imaćemo manji priliv u budžetu, ali je to vaća korist za mlade ljude nego šteta za budžet", rekla je Vidovićeva, koja je i član Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

Ona je podsjetila da je Vlada Republike Srpske odobrila Investiciono-razvojnoj banci Srpske da direktno plasira stambene kredite, što znači i nižu kamatnu stopu nego kada krediti idu posredstvom komercijalnih banaka.

"Imamo još jednu pogodnost, a to je subvencionisanje stambenih kredita, koje realizujemo godinama", istakla je Vidovićeva.

Ona je navela da svako ko je protiv prava na povrat PDV-a na prvu nekretninu sigurno ne razmišlja pozitivno kada je riječ o životu mladih u BiH.

