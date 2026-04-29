Građani direktno do stambenih kredita: IRB ukida posrednike i snižava kamate

Autor Dragana Božić
0

Usvojena su nova pravila plasmana IRB-a, za zajmove i kreditne linije, umjesto jednog sada postoje tri pravila, rekao je v.d. direktora Investiciono razvojne banke Republike Srpske Nedeljko Ćorić.

Vlada Republike Srpske usvojila je Prijedlog pravila plasmana po zajmovima za stambeno finansiranje, kojim su predviđene brojne pogodnosti za građane, uključujući niže kamatne stope, veće iznose kredita i proširen krug korisnika.

Ključna novina je da će stambeni krediti za stanovništvo imati direktan plasman preko Investiciono-razvojna banka Republike Srpske, bez posredovanja komercijalnih banaka.

Vršilac dužnosti direktora IRB-a Nedeljko Ćorić izjavio je da će svi zahtjevi biti podnošeni direktno ovoj banci, te da nijedan neće biti razmatran duže od mjesec dana.

„Do sada su postojale različite kamatne stope u komercijalnim bankama. Za stambene kredite u ovoj godini planirano je 60 miliona KM“, rekao je Ćorić nakon sjednice Vlade.

On je naglasio da će sve kategorije korisnika imati povoljnije kamatne stope, sa posebnim fokusom na beneficirane grupe.

„Kamatna stopa je bila 3,6 odsto, a sada će biti 2,49 odsto. IRB je jedina banka koja plasira dugoročne stambene kredite uz fiksnu kamatnu stopu“, dodao je Ćorić.

Prema novim pravilima, od 15. maja komercijalne banke više neće moći da povlače sredstva IRB-a za stambene kredite.

Iz Vlade su saopštili da su kamatne stope snižene za više kategorija korisnika. Za beneficirane grupe kamata je smanjena sa 3,6 na 2,49 odsto, za porodice sa troje djece sa četiri na 2,99 odsto, kao i za mlade bračne parove. Bračni parovi sa visokom stručnom spremom i porodice sa jednim ili dvoje djece kredite će moći da dobiju po kamati od 3,99 odsto.

Izmjenama je proširen i krug korisnika, pa će za stambene kredite moći da apliciraju i bračni parovi kod kojih je jedno ili oboje starije od 35 godina, bez obzira na stručnu spremu i to da li imaju djecu. Takođe, obuhvat je proširen i na samohrane roditelje.

Povećana je i starosna granica za mlade bračne parove, sa 30 na 35 godina, čime su mjere usklađene sa pronatalitetnom politikom institucija Srpske.

Novim pravilima povećani su i maksimalni iznosi kredita. Za kupovinu ili izgradnju prve stambene jedinice moguće je dobiti do 200.000 KM, umjesto dosadašnjih 170.000 KM, dok je iznos za proširenje stambenog prostora povećan sa 75.000 na 100.000 KM.

Iz Vlade ističu da je cilj ovih mjera olakšati građanima rješavanje stambenog pitanja i podstaći demografski razvoj Republike Srpske.

(Mondo)

