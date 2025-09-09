Detalji novih kredita IRB-a za bračne parove: Fiksna kamata 2,99%, grejs period i veći iznosi

Nova kreditna linija Investiciono-razvojne banke Republike Srpske (IRB RS) biće univerzalna i dostupna bračnim parovima do 40 godina starosti za oba supružnika po fiksnoj kamatnoj stopi od 2,99 odsto za cjelokupan period otplate kredita.

Rekao je Boris Knežević, v.d. direktora, poručivši da se trenutno po postojećim kreditnim linijama za stanovništvo kamatne stope kreću od 4,2% pa se umanjuju prema odgovarajućim kategorijama i prema odgovarajućim kriterijumima.

"Nova kreditna linija imaće niže troškove obrade, veći maksimalni iznos kredita i opcionu mogućnost grejs perioda do šest mjeseci. Na ovaj način želimo da omogućimo korisnicima kreditne linije da dobiju na vremenu da opreme svoju stambenu jedinicu, kako bi njihova nekretnina odmah postala funkcionalan i opremljen dom", naglasio je Knežević.

Prema njegovim riječima, posebno se izdvaja kreditna linija IRB RS sa kamatnom stopom od 1,99% za najosjetljivije društvene kategorije stanovništva - porodice poginulih boraca, ratne vojne invalide, civilne žrtve rata, osobe sa invaliditetom, višečlane porodice i samohrane roditelje.

Na pitanje kada će novi krediti biti dostupni građanima, Knežević odgovara da je uvođenje novih kreditnih linija prioritet IRB RS.

"U ovom trenutku možemo slobodno reći da su obje kreditne linije zadovoljile zahtjevne kriterijume ocjene kreditnih rizika i drugih relevantnih testiranja, te su spremne kao prijedlog za usvajanje na nekoj od narednih sjednica Uprave Investiciono-razvojne banke Republike Srpske. Nakon navedenog, iste idu na saglasnost i odobravanje Nadzornog odbora i konačno na odluku Vlade Republike Srpske. Uvjeren sam da će institucije RS dati punu podršku ovoj kreditnoj liniji, jer se radi o projektu koji direktno utiče na životni standard građana i demografsku stabilnost Republike Srpske", istakao je Knežević.

