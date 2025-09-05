U IRB-u smjene i provjera diploma: Banka najavljuje reforme i nove kredite

Iz Investiciono-razvojne banke Republike Srpske saopštili su da prolaze kroz intenzivnu transformaciju, te da su u sklopu reformi provedene kadrovske promjene kao i da je pokrenuta interna provjera diploma svih zaposlenih.

Kako je navedeno u saopštenju, rukovodioci su smijenjeni zbog neprofesionalnog odnosa prema radnim zadacima, posebno u domenima prinudne naplate i saradnje sa bankarskim sektorom. Odluka o provjeri diploma, koja obuhvata i upravljačke strukture, "šalje jasnu poruku o važnosti integriteta i odgovornosti na svim nivoima".

Banka je objavila i da je u protekla dva mjeseca ostvarila značajne rezultate. Održano je šest redovnih i deset vanrednih sjednica uprave, a operativni troškovi su racionalizovani za oko pola miliona KM. Takođe, ispunjene su sve finansijske obaveze iz prethodnog perioda, uključujući isplatu ranije odobrenih kredita u iznosu od oko 12 miliona KM, kao i obaveze prema dobavljačima i međunarodnim kreditorima u vrijednosti od pet miliona KM.

"Uspostavljen je i efikasniji sistem saradnje sa komercijalnim bankama, zahvaljujući kojem nijedan zahtjev za isplatu ne čeka na obradu ili realizaciju, čime se značajno unapređuje nivo usluge i dodatno potvrđuje povjerenje korisnika", navedeno je u saopštenju.

Iz IRB-a dodaju da je posebna pažnja usmjerena na uvođenje platnog prometa unutar banke, a u toku su pripreme za dobijanje SWIFT koda.

"Ova strateška odluka usmjerena je ka dodatnom jačanju pozicije IRB-a shodno strateškom opredjeljenju Vlade Republike Srpske", navode iz banke.

IRBRS je najavila i uvođenje novih kreditnih linija. Prva je stambena kreditna linija za bračne parove, s fiksnom kamatnom stopom od 2,99% za cijeli period otplate.

"Ova linija je osmišljena kako bi eliminisala dosadašnje oblike diskriminacije zasnovane na nivou obrazovanja i starosti aplikanata", navedeno je.

Druga je posebna kreditna linija sa kamatnom stopom od 1,99% namijenjena za stambeno zbrinjavanje beneficiranih kategorija stanovništva.

"Iako neće biti predmet promotivnih aktivnosti, ova kreditna linija predstavlja konkretan odgovor IRB-a na potrebe najosjetljivijih dijelova društva, a u skladu sa važećom zakonskom regulativom", ističe se.

Obje kreditne linije zadovoljile su sve zahtjevne kriterijume i spremne su za prijedlog za usvajanje na jednoj od narednih sjednica Uprave.

"Uprava banke ostaje dosljedna viziji modernizovane, profesionalne i društveno-odgovorne razvojne institucije", zaključuje se u saopštenju Investiciono-razvojne banke Republike Srpske.

