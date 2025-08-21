logo
Dobre vijesti za studente i mlade bračne parove u Republici Srpskoj

Dobre vijesti za studente i mlade bračne parove u Republici Srpskoj

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
0

Saradnja između IRBRS, Banke Poštanska štedionica i m:tel-a rezultiraće kreditnim olakšicama za mlade

kreditne olakšice za mlade u RS Izvor: mtel PR

Na radnom sastanku koji je upriličen u sjedištu Investiciono-razvojne banke Republike Srpske u Banjaluci, dogovoreno je partnerstvo koje proističe iz specijalnih i paralelnih veza Republike Srpske i Srbije, a kojim se pruža podrška ovoj razvojnoj banci od strateških kompanije iz Srbije.

Sastanku su prisustvovali Jelena Trivan, generalna direktorka kompanije m:tel, Marko Maksimović, predsjednik Uprave Banke Poštanska štedionica, te kao domaćin Boris Knežević, v.d. direktora Investiciono-razvojne banke Republike Srpske.

Na sastanku je, između ostalog, dogovoreno da se pokrenu dva projekta koja bi za cilj imala pomoć mladim bračnim parovima i studentima. Ova podrška bi se odnosila na beskamatne kredite za studente i povoljnije uslove kreditiranja kupovine prve stambene nekretnine za mlade bračne parove.

Ova inicijativa koju je pokrenuo direktor IRBRS imaće punu podršku Banke Poštanske štedionice i kompanije m:tel, jer ima za cilj da se stanovništvo Republike Srpske zadrži ovdje i da im se poboljša život.

