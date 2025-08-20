logo
Bijela tehnika uz m:tel pakete: Nova energija za vaš dom

Autor Vesna Kerkez
Uz odabrane klima uređaje poklon vaučer do 100 KM!

Bijela tehnika uz m:tel pakete Izvor: m:tel

Otkrijte novu m:tel ponudu savremene bijele tehnike i unesite svježinu u svoj dom, bez opterećenja za kućni budžet!

Uz m:tel pakete kupite frižidere, klima uređaje, veš mašine i sušilice, po odličnim uslovima, na rate, bez kamata, sa periodom otplate na 24 mjeseca.
Posebna pogodnost u ovoj ponudi: uz odabrane klima uređaje koji će vas rashlađivati ljeti a grijati zimi, dobićete i poklon vaučer za gorivo u vrijednosti do 100 KM na Petrol benzinskim stanicama koji će vam biti isporučen u roku od 30 dana od kupovine.

Unaprijedite svoj prostor idealnim uređajem, pronađite širok izbor rješenja - od kompaktnijih modela za manje prostore, do robusnijih uređaja s većim kapacitetima, savršenih za veće domove.

Svi uređaji dolaze sa garancijom, a za klima uređaje je važno da montažu obavi ovlašćeni servis, kako bi vam garancija bila validna i kako bi klima radila optimalno.

Izaberite paket m:tel usluga koji najbolje odgovara vašim potrebama i uživajte u modernoj tehnici koja štedi energiju i vrijeme.
Za više informacija posjetite najbliže m:tel prodajno mjesto ili pozovite 0800 50 000.

