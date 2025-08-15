Ugodno ljeto uz m:tel TV preporuke

Uzbudljive drame, romantične komedije i napeti trileri – sve to vas očekuje u našim novim m:tel TV preporukama.

Izvor: m:tel

Prvi roman Kolin Huver “Sa nama se završava”, adaptiran za veliko platno donosi uvjerljivu priču o Lili Blum, ženi koja je prevazišla traumatično djetinjstvo i započela novi život u Bostonu, prateći dugogodišnji san da pokrene svoj posao.

Preporučujemo vam ovu divnu dramu na TV HBO u subotu 16. avgusta u 17.50 časova.

Susret sa šarmantnim neurohirurgom Rajlom Kinkejdom pokreće snažnu vezu, ali dok se ljubav razvija, Lili polako prepoznaje Rajlove strane koje podsjećaju na odnos njenih roditelja. Kad se Lilina prva ljubav iznenada pojavi, njen odnos sa Rajlom se poljulja i Lili shvata da mora da nauči da se oslanja na sebe da bi donijela nemoguć izbor za svoju budućnost.

Izvor: m:tel

U nedjelju 17. avgusta 2025. godine obavezno budite uz male ekrane u 23.00 časa i pogledajte komediju “Njemu baš i nije stalo”. Kakve su moderne veze i koji su problemi sa razumijevanjem suprotnog sola…Na Pink Movies.

Film prati grupu povezanih mladih ljudi iz Baltimora dok "plivaju" kroz razne veze, od onih plitkih, pa do dubokih, mutnih voda bračnog života. Dok pokušavaju da pročitaju znake suprotnog pola, svako od njih se nada da će biti izuzetak u pravilu "bez izuzetka".

Izvor: m:tel

Dobitnik nagrade Cezar, film "Samo nas dvoje" sjajna je melodrama s elementima psihološkog trilera kojeg možete pogledati na Televiziji Republike Srpske u utorak 19. avgusta u 22.16 časova.

Kada Blanš upozna harizmatičnog Grigoria na zabavi na koju je odvuče njena sestra blizankinja Rouz, misli da je pronašla idealnog muškarca. Veze koje ih vežu brzo se produbljuju i dolazi do strastvene afere. Iako Rouz ima ozbiljne rezerve prema Grigoriu, Blanš odluči da se s njim vjenča, te ubrzo sele daleko od Blanšine porodice, na mjesto gdje počinje njen novi život koji uključuje: dvoje djece, posao učiteljice u osnovnoj školi i hodanje na prstima oko Grigoriove rastuće nesigurnosti. Malo po malo, Blanš se nađe uhvaćena u stisku duboko posesivnog i opasnog muškarca, očajnički želeći da pobjegne od njegove sve više prijeteće ljubavi.

Izvor: m:tel

Triler, drama, akcija - sve je to sadržano u filmu „Odmazda“ na TV FilmBox Extra u srijedu 20. avgusta u 22.35 časova.

Džejkob je direktor banke koji pati od loših sjećanja na pljačku banke u kojoj je poginuo njegov kolega. Sa svojim prijateljem, bivšim policajcem Džejmsom, probaće da uhvati krivca. Međutim, dok dvojica heroja pokušavaju otkriti gdje bi zločinac mogao udariti sljedeći put, Gabrijel već ima planove koji ga stavljaju nekoliko koraka ispred junaka. On otima Džejkobovu suprugu Kristinu i kćerku te prisiljava Džejkoba na očajnička djela. Sva tri muškarca uskoro će se naći u sukobu iz kojeg će samo neki izaći živi.



