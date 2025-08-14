Bezbrižan odmor uz m:tel roming tarifne opcije

Ostanite povezani gdje god da putujete

Izvor: m:tel

Torbe spakovane, smještaj rezervisan, djeca uzbuđena - ostaje vam samo da aktivirate m:tel roming tarifnu opciju za vašu destinaciju i odmor može da počne.

Bilo da se ovog ljeta sunčate na plaži u Grčkoj, istražujete drevne gradove Turske, šetate uz Jadransko more - važno je da ostanete povezani bez stresa oko računa. m:tel roming tarifne opcije učiniće vaše putovanje jednostavnijim, povoljnijim i opuštenijim.

Zaboravite na lov na WiFi po kafićima i hotelima. Sa m:tel roming internet opcijama možete ponijeti internet gdje god da idete - po odličnim cijenama i sa potpunom kontrolom potrošnje. Grčka, Turska, Hrvatska, Egipat, Tunis, SAD i mnoge druge destinacije - m:tel ponuda pokriva cijeli svijet.

Za vas koji putujete kroz Srbiju, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju i Albaniju već je poznato da telekomunikacione usluge možete da koriste kao da ste kod kuće, u svojoj matičnoj mreži. A za vas kojima je potrebno još više komunikacije u ovim zemljama tu su i dodatne roming tarifne opcije prilagođene za svakog putnika i dužinu boravka.

Preporučujemo da aktivaciju željene roming tarifne opcije izvršite prije polaska na put, a to možete učiniti putem servisa Moj meni pozivom na *100#, putem aplikacija m:go ili Moj m:tel, ili sajta mtel.ba.

Mala ali važna napomena prije odlaska na put je da provjerite da li i dalje koristite staru 3G karticu. Zamijenite je besplatno u najbližem m:tel prodajnom mjestu i osigurajte mrežu i tamo gdje 3G mreža više ne postoji.

Gdje god da ljetujete, neka vam m:tel roming opcije budu saputnik za bezbrižno putovanje. Vi uživajte u odmoru, a mi ćemo se pobrinuti da ostanete povezani. Pregled svih dostupnih roming tarifnih opcija za postpaid (Pretplata) korisnike potražite ovdje, a za prepaid (Dopuna) korisnike ovdje.

Za više savjeta oko aktivacije i podešavanja vaših uređaja za opuštenu komunikaciju u romingu posjetite mtelblog.ba.