Nastavak društveno odgovorne inicijative članica AmCham BiH: m:tel uz najranjivije kategorije

Udruženje roditelja djece oboljele od malignih bolesti „Iskra“ iz Banjaluke svojim primjerom pokazalo je koliki značaj ima humanitarna inicijativa Američke privredne komore u BiH (AmCham BiH) i njenih članica.

Izvor: m:tel PR

Zahvaljujući sredstvima prikupljenim kroz ovu inicijativa tokom 2024. godine, ovo udruženje je realizovalo rehabilitacijski kamp na Zlataru za korisnike i njihove porodice, pružajući im podršku, snagu i zajedništvo.

"Željeli smo da djeca koja su se upoznala na liječenju, provedu par dana u nekom ljepšem i prijatnijem okruženju i u tome smo uspjeli zahvaljujući ovakvim humanim inicijativama", istakla je Ljiljana Simurdić, predsjednica Udruženja "Iskra".

Izvor: m:tel PR

U 2025. godini, AmCham BiH sa svojim članicama i partnerima, među kojima je i kompanija m:tel, nastavlja inicijativu jačanja društvene odgovornosti poslovne zajednice u Bosni i Hercegovini. Podrška će biti usmjerena na sigurne kuće, stipendiranje mladih bez roditeljskog staranja i socijalno ugrožene osobe.

"Veliko je zadovoljstvo imati kompanije u BiH, poput m:tel-a i Nove banke koje se uvijek odazivaju našim pozivima za humanitarne i društveno odgovorne aktivnosti", izjavio je direktor AmCham BiH, Nedim Hamzić.

Za kompaniju m:tel saradnja s AmCham BiH na ovom polju omogućava udruživanje snaga sa drugim kompanijama i institucijama u cilju pružanja podrške onima kojima je to najpotrebnije.

"Ova ‘Roditeljska kuća’ u Banjaluci, kao i ona u Sarajevu traže kontinuiranu podršku. Ono što oni rade uliva nadu svim roditeljima da postoji institucionalni način da njihova deca budu zbrinuta, da postoje protokoli koji uspešno leče njihovu decu, da postoji nada i da postojimo mi koji smo uvek uz njih", izjavila je ovim povodom Jelena Trivan, generalna direktorka kompanije m:tel i pozvala i druge kompanije da se pridruže ovakvim inicijativama, te da zajedno budu ohrabrenje roditeljima.

Izvor: m:tel PR

Kompanija m:tel, koja je i ranije značajno pomagala Udruženje "Iskra", ove godine će podržati i organizaciju međunarodnog događaja "PanCare Jahorina 2025", koji će se održati od 17. do 19. septembra na Jahorini.

Ovogodišnje aktivnosti sa AmCham BiH nastavak su podrške sigurnim kućama u BiH, koju m:tel realizuje kroz projekat "Niste same, imate prijatelje", a putem kojeg je do sada donirano 100.000 KM, te osigurana mjesečna finansijska podrška sigurnim kućama u BiH do kraja godine.