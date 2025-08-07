logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Freshwave festival od 7. do 9. avgusta na tvrđavi Kastel

Freshwave festival od 7. do 9. avgusta na tvrđavi Kastel

Autor Nikolina Damjanić
0

Ovog avgusta, Banjaluka ponovo postaje epicentar muzičke energije. Od 7. do 9. avgusta, tvrđava Kastel biće domaćin trinaestog izdanja Freshwave festivala uz koji već tradicionalno stoji kompanija m:tel.

Mtel sponzor Freshwave festivala Izvor: Fresh Wave / Promo

Globalna techno zvijezda Nicole Moudaber, prvi put stiže u Banjaluku. Uz nju, tvrđavu Kastel protresaće berlinski techno heroj Kobosil kao i Pablo Bozzi. Program dopunjavaju i bugarska DJ zvijezda Pavel Petrov te Aiden, nova snaga techno scene.

Na Live stage stižu najjača imena regionalnog hip-hopa i trapa, garantujući vrelu atmosferu i noći za pamćenje. Publiku očekuju nastupi: Vojka V, Hiljsona Mandele, Beogradskog Sindikata i Bad Copy-ja, Prti Bee Gee te osječkih favorita Krankšvester.

Među izvođačima elektronske muzike iz regiona izdvajaju se i DJ-evi i producenti Mladen Tomić, Nebs Jack i Siniša Tamamović, te međunarodno priznati Gipsy Soul i Forest People.

Uz pet festivalskih bina, više od 70 izvođača i spektakularan prateći program, Freshwave 2025. garantuje nezaboravna tri dana puna vrhunske muzike, adrenalina i atmosfere koja ostaje u sjećanju.

Kompanija m:tel će tradicionalno svim posjetiocima festivala omogućiti predah u m:tel Recharge zoni sa stanicama za punjenje telefona i bonovima za mobilni internet.

Vidimo se na Kastelu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

mtel Fresh Wave festival

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS