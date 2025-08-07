Freshwave festival od 7. do 9. avgusta na tvrđavi Kastel

Ovog avgusta, Banjaluka ponovo postaje epicentar muzičke energije. Od 7. do 9. avgusta, tvrđava Kastel biće domaćin trinaestog izdanja Freshwave festivala uz koji već tradicionalno stoji kompanija m:tel.

Izvor: Fresh Wave / Promo

Globalna techno zvijezda Nicole Moudaber, prvi put stiže u Banjaluku. Uz nju, tvrđavu Kastel protresaće berlinski techno heroj Kobosil kao i Pablo Bozzi. Program dopunjavaju i bugarska DJ zvijezda Pavel Petrov te Aiden, nova snaga techno scene.

Na Live stage stižu najjača imena regionalnog hip-hopa i trapa, garantujući vrelu atmosferu i noći za pamćenje. Publiku očekuju nastupi: Vojka V, Hiljsona Mandele, Beogradskog Sindikata i Bad Copy-ja, Prti Bee Gee te osječkih favorita Krankšvester.

Među izvođačima elektronske muzike iz regiona izdvajaju se i DJ-evi i producenti Mladen Tomić, Nebs Jack i Siniša Tamamović, te međunarodno priznati Gipsy Soul i Forest People.

Uz pet festivalskih bina, više od 70 izvođača i spektakularan prateći program, Freshwave 2025. garantuje nezaboravna tri dana puna vrhunske muzike, adrenalina i atmosfere koja ostaje u sjećanju.

Kompanija m:tel će tradicionalno svim posjetiocima festivala omogućiti predah u m:tel Recharge zoni sa stanicama za punjenje telefona i bonovima za mobilni internet.

Vidimo se na Kastelu!