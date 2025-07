m:tel usluga „Vaš kućni majstor“ – pouzdana pomoć 24/7

Za korisnike m:tel paketa i Pretplata tarifa oslonac u svakom trenutku

Izvor: mtel

m:tel i COFUS program donose vam jedinstvenu uslugu „Vaš kućni majstor”– sigurnu i stručnu pomoć dostupnu 24 sata dnevno, 365 dana u godini. Bilo da se radi o hitnim kvarovima na električnim ili vodovodnim instalacijama, stolariji, staklarskim radovima ili bravarskim intervencijama, m:tel je tu da vam olakša nepredviđene situacije.

Korisnicima m:tel integrisanih paketa i Pretplata Top, Max i Premium tarifa, „Vaš kućni majstor” omogućava brzu intervenciju kvalifikovanih majstora bez dodatnih troškova, odnosno uključenu u mjesečnu pretplatu. Za korisnike tarifa: Pretplata Start, Start 300, Plus i Plus NET – usluga je dostupna uz doplatu od samo 3 KM mjesečno. A u najnovijoj ponudi korisnicima tarifnih modela Pretplata Plus i Pretplata Plus NET, koji do 30.09.2025. potpišu novi ili obnove postojeći ugovor na 24 mjeseca, usluga će takođe biti uključena u cijenu mjesečne pretplate.

Aktivacija se obavlja prilikom sklapanja ili obnove ugovora u bilo kojem m:tel prodajnom mjestu. Nakon aktivacije dobijate kontakt broj za hitne intervencije – majstori su vam dostupni u svakom trenutku, bez stresa i nepotrebnog čekanja.

Intervencije su dostupne više puta tokom godine, sa pokrićem troškova do 300 KM godišnje za radove i do 30 KM za potrošni materijal po svakoj intervenciji.

„Vaš kućni majstor” je prava sigurnost za svaki dom i vaše svakodnevne potrebe. Iskoristite prednosti ove usluge i uživajte u bezbrižnosti koju donosi stručna podrška uvijek na dohvat ruke.

Za više informacija posjetite najbliže m:tel prodajno mjesto ili pozovite besplatan broj 0800 50 000.