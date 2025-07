m:tel prijatelj muzike: Pridruži se OK avanturi

Jedanaesto izdanje OK Festa donosi još jednu nezaboravnu avanturu u srcu Nacionalnog parka Sutjeska

Izvor: mtel

Jedanaesto izdanje popularnog OK Festa održaće se od 18. do 20. jula 2025. godine na jedinstvenoj lokaciji u Nacionalnom parku Sutjeska, na Tjentištu. Kao i prethodnih godina, zagrijavanje za trodnevnu festivalsku avanturu počinje dan ranije, 17. jula, kada se otvara festivalski kamp za najvjerniju publiku.

OK Fest je poznat po spoju vrhunske muzike, prirodnih ljepota i adrenalinskih sadržaja, a posjetioci će i ove godine uživati u jedinstvenom ambijentu Nacionalnog parka Sutjeska.

Značajnu podršku festivalu pruža m:tel, tradicionalni prijatelj OK Festa. Posjetioci će imati priliku da se osvježe i predahnu u m:tel Chill Out zoni, opremljenoj stanicama za punjenje telefona i besplatnim WiFi-jem. Pored toga, u Chill Out zoni biće dostupno i mnoštvo drugih zabavnih sadržaja, čime m:tel doprinosi još kvalitetnijem festivalskom doživljaju.

Za dodatne informacije o festivalu i programu posjetite zvanični sajt OK Festa.