Ljeto znanja i timskog rada: 44 studenta započela praksu u m:tel ljetnoj akademiji

Mjesto gdje se znanje pretvara u iskustvo, a studenti u buduće lidere tehnologije

U kompaniji m:tel avgust je rezervisan za edukaciju i povezivanje sa mladim talentima - upravo je počela nova sezona ljetne akademije za studente informacionih i komunikacionih tehnologija, a ove godine okupila je čak 44 studenta.

Studenti sa ETF-a Banjaluka, ETF-a Istočno Sarajevo, FET-a Tuzla, PMF-a Banja Luka i FTN-a Novi Sad došli su u m:tel da, rame uz rame sa stručnjacima kompanije, kroz praksu i timski rad steknu konkretna znanja i vještine iz oblasti koje su važne za savremene telekomunikacije.

Koncept ljetne akademije nastao je kao odgovor na potrebu da se mladima pruži više od teorije - da im se pruži prilika da u realnom poslovnom okruženju upoznaju svijet tehnologije iz prve ruke.

Praksa u m:tel-u podrazumijeva rad u timovima, mentorsku podršku iskusnih inženjera i zadatke koji su usklađeni sa stvarnim izazovima telekom industrije. Cilj je jednostavan - da studenti izađu sa akademije bogatiji ne samo za nova znanja, već i za vrijedna iskustva timske saradnje, rješavanja problema i profesionalnog rada u korporaciji kao što je m:tel.

Kao i prethodne godine, studenti su podijeljeni u četiri stručna tima, pri čemu svaki tim istražuje jednu oblast:

• DevOps tim - zadužen za infrastrukturni sloj i rad na konfiguraciji servera, operativnim sistemima i bazama podataka.

• Network tim - istražuje mrežni sloj, podešava mrežne uređaje pomoću Pythona, RESTconf i GNMI

• Internet of Things tim - radi na integraciji senzora u LoRaWAN sistem i analizi podataka.

• Streaming Data Analytics tim - analizira i obrađuje velike količine podataka u realnom vremenu, koristeći Spark i druge moderne alate.

Ljetna akademija u m:tel-u nije samo praksa - ona je mladim ljudima ulazak u profesionalno okruženje i pokazatelj da kompanija ostaje posvećena stvaranju mosta između obrazovanja i industrije.

Kroz podršku mladima da razviju svoje potencijale i vide gdje mogu doprinijeti u budućnosti, m:tel gradi zajednicu znanja, inovacija i novih prilika.