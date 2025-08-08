Biciklistički maraton na Jahorini u znaku dobre zabave i prijateljske podrške m:tel-a

Za one koji vole prirodu i rekreaciju, Jahorina nudi pješačke i biciklističke staze kroz netaknutu prirodu.

Izvor: m:tel

Tako će u subotu, 9. avgusta 2025. godine biti održana biciklistička trka „Termag MTB Maraton 2025“. Trka će se voziti na terenima Jahorine i Ravne planine i uključivaće tri dužine staza, prilagođene različitim kategorijama učesnika.

Takmičenje se odvija u individualnoj, muškoj i ženskoj konkurenciji, ali je značajna i porodična trka koja ima za cilj jačanje porodice kroz sport i osnaživanje sportskog duha.

Kompanija m:tel sa ponosom je podržala organizaciju ovog značajnog događaja, ističući važnost sportskog duha, zajedništva i ljubavi prema prirodi. Posjetioci sportsko-rekreativne i zabavne manifestacije imaće priliku da uživaju i u sadržajima u m:tel zoni.