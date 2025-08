m:tel TV preporuke: Veliki hitovi na malom ekranu

Od vrhunskih filmova do serija koje se ne propuštaju, za vas smo odabrali najzanimljivije naslove dostupne kroz m:tel TV pakete, videoteke i striming servise. Uživanje može da počne!

Izvor: Promo

Kum trilogija – "Kum" subota 2. avgust u 21.55 časova, "Kum 2" nedjelja 3. avgust u 22.00 časa i "Kum 3" ponedjeljak 4. avgust u 01.30 časova na kanalu Superstar

"Sve što treba da znate o životu, poslu i ljudima možete naučiti iz filmske trilogije Kum", čuvena je rečenica nepoznatog autora koja možda zvuči pretjerano, ali nosi zrno istine jer se u ovoj trilogiji nalaze univerzalne lekcije o ljudskoj prirodi, ambiciji, moći, izdaji, ljubavi i gubitku. U svijetu u kojem se porodična lojalnost sudara s hladnom logikom podzemlja, svaka odluka ima svoju cijenu, moć se plaća gubitkom ljudskosti dok se sudbina prepliće sa karakterom.

Ova nezaboravna saga prati uspon i pad porodice Korleone, od harizmatičnog Don Vita, oličenja stare škole časti i mudrosti, do njegovog sina Majkla - mladića koji ne želi biti dio tog svijeta, ali ga upravo on na kraju preoblikuje i naslijedi.

Kriminalistička drama / Saga, glavne uloge: Marlon Brando, Al Pacino, Robert De Niro, Diane Keaton, Robert Duvall

Grešnici (Sinners) - nedjelja 3. avgust u 20.00 časa na HBO

Godine 1932, blizanci Smoke i Stack Moore, ratni veterani i bivši saradnici čikaškog kriminalnog sindikata, vraćaju se u Clarksdale i otvaraju „džuk džoint“, lokal za neobuzdanu zabavu u ruralnom američkom jugu za lokalnu crnačku zajednicu, ujedno i mjesto slobode i izražavanja u doba segregacije.

Na otvaranju lokala nastupa njihov rođak Sammie, talentovani muzičar čija virtuozna svirka budi sjenke prošlih i budućih vremena, koje se neprimjetno stapaju s prisutnima. Muzika, magija i nešto daleko mračnije, susreću se na jednom mjestu i noć se pretvara u krvavu borbu između čarolije bluza i tame.

Film „Grešnici“ je mračni južnjački ep sa dušom u kojem se duhovi ne zadržavaju samo u sjenkama, već i u notama, dok muzika kao ključni element filma, probija veo između života i smrti, prošlosti i budućnosti.

Film „Grešnici“ možete gledati i na HBO Max striming platformi.

Istorijska horor drama / Akcija / Natprirodni triler, glavne uloge: Michael B. Jordan, Jack O'Connell, muzičar Miles Caton

Bezimeni (Unknown) - ponedjeljak 3. avgust u 17.00 časova na kanalu Superstar

Tokom posjete biotehnološkom samitu u Berlinu, dr Martin Haris doživljava saobraćajnu nesreću i budi se iz kome i otkriva da je njegov identitet nestao. Njegova supruga tvrdi da ga ne poznaje. Drugi muškarac koristi njegovo ime. A njegov život? Kao da nikada nije ni postojao.

Zatečen i odbačen, Haris kreće u očajničku potragu za istinom. Uz pomoć tajanstvene taksistkinje Džine i bivšeg istočnonjemačkog agenta, otkriva slojevitu mrežu laži, atentata i tajnih identiteta. Dok ga nemilosrdni ubice prate po snijegom prekrivenim ulicama Berlina, Haris mora otkriti ne samo ko je, već i ko je bio.

Akcioni triler / Misterija / Psihološka drama, glavne uloge: Liam Neeson, Diane Kruger, January Jones

Sutrašnji rat (The Tomorrow War) - utorak 5. avgust u 20.30 časova na Cinemax

Dan Forester je bivši vojnik i trenutno nastavnik biologije koji sanja da doprinese svijetu kroz nauku. Umjesto toga, postaje ključni borac u borbi za opstanak čitave ljudske vrste - u budućnosti.

Tokom finala Svjetskog prvenstva u fudbalu, iz pukotine u vremenu dolaze vojnici iz 2051. godine s porukom: ljudski rod je pred izumiranjem zbog invazije smrtonosne vanzemaljske vrste nazvane Whitespikes. Svijet odgovara globalnom mobilizacijom, ali samo mali broj preživljava.

Regrutovan silom, Dan kroz pukotinu u vremenu odlazi u budućnost gdje otkriva zastrašujuću istinu - vođa njegove jedinice je njegova odrasla kćerka Muri. Zajedno pokušavaju da stvore smrtonosni toksin koji bi uništio prijetnju, ali i pomire se sa porodičnom prošlošću.

Naučnofantastična akcija / Triler, glavne uloge: Chris Pratt, Yvonne Strahovski, J. K. Simmons

Trka s vremenom (One of Them Days) - utorak 5. avgust u 19.00 časova na HBO2

Najbolje prijateljice i cimerke Dreks i Alisa uskoro će imati jedan od onih dana. Kad otkriju da je Alisin dečko potrošio njihov novac predviđen za kiriju, kreću u komičnu trku s vremenom da izbjegnu izbacivanje iz stana i održe svoje prijateljstvo.

Komedija, glavne uloge: Keke Palmer, SZA, Vanessa Bell Calloway

Lov na kralja pirata, dokumentarni film - subota 2. avgust u 21.53 časova na DOX

Godina je 2009. Indijski okean postaje pozornica drame bez presedana.

Somalijski gusari, ploveći u improvizovanim čamcima, lansiraju talas smjelih otmica te napadaju desetine brodova i uzimaju posade kao taoce, zahtijevajući milionske otkupnine.

Jedan od napadnutih je i belgijski brod Pompei. Dok članovi njegove posade postaju taoci, u Briselu se pokreće nevidljiva kontraofanziva i formira specijalni tim s jednim ciljem: spasiti desetoricu svojih ljudi.

U isto vrijeme, belgijska policija identifikuje ključne aktere piratske mreže i pokreće ambicioznu, visoko rizičnu tajnu operaciju. Cilj: izvući vođu najvećeg piratskog kartela iz njegovog skrovišta i dovesti ga pred lice pravde, u belgijskoj sudnici.

U ovoj dokumentarnoj seriji u tri dijela, ključni učesnici - članovi posade, državni operativci i čak sami somalijski gusari, dijele svoja sjećanja na taj događaj.

Požuda (Babygirl), Max striming platforma

Romy Mathis, direktorka tehnološke firme u Njujorku, ima karijeru iz snova – ali emotivno praznu svakodnevicu. Sve se mijenja kad upozna Samuela, mladog pripravnika čiji zavodljivi pristup prerasta u opsesivnu igru moći, želje i dominacije.

Njihova tajna afera prijeti da razori Romyjin brak, reputaciju i unutrašnji mir. Dok balansira između strasti i moralnog sloma, suočava se s pitanjem: ko zaista kontroliše koga?

Film "Požuda" je trenutno na vrhu najgledanijih filmova u Bosni i Hercegovini na HBO Max striming platformi.

Psihološka drama / Erotika / Triler, glavni glumci: Nicole Kidman, Harris Dickinson, Antonio Banderas

