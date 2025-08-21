logo
Startovale najbolje evropske lige u fudbalu: Direktni prenosi na Arena Sport TV

Startovale najbolje evropske lige u fudbalu: Direktni prenosi na Arena Sport TV

Autor Dragana Božić
0

Gledajte na m:tel TV platformama

Evropske fudbalske lige na Areni Sport Izvor: m:tel

Pred nama su nova fudbalska uzbuđenja. Udobno se smjestite i uživajte u startnim utakmicama italijanske, španske, engleske i francuske fudbalske lige. U prvom kolu italijanske lige u subotu, 23. avgusta od 20.45 časova možete pogledati susret Milan - Kremoneze (Arena 2 Premium), dok će u drugom kolu francuske lige snage odmjeriti Pariz Sen Žermen – Angers, a direktan prenos je u petak, 22. avgusta u 20.45 časova na Arena 2 Premium.

U drugom kolu engleske lige igraju Vest Hem - Čelzi (petak, 22. avgust u 21 časova na Areni Sport 1) i Mančester Siti - Totenhem (subota, 23. avgusta u 13.30 časova na Arena 1 Premium) . Kada je riječ o španskoj ligi, preporučujemo duel između Levantea i Barselone koji se igra u subotu od 21.30 časova uz direktan prenos na Areni 3 Premium TV Kanalu. Na kanalima Arene Sport moći ćete da gledate u direktnom prenosu i druge utakmice evropskih fudbalskih liga, kao i preglede svih utakmica.

Korisnicima m:tel IPTV i ON TV usluge omogućili smo dodatne funkcionalnosti – kako ne biste propustili niti jedan važan sportski događaj od sada na Arena Premium kanalima sadržaj možete pogledati ispočetka, pauzirati, snimiti ili premotati propuštene mečeve čak 72 sata unazad.

Očekuju nas dobre utakmice, jer najbolji sport definitivno se igra na Arena Sport kanalima!

(m:tel)

