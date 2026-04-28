logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kralj Čarls i Tramp razmijenili poklone: Kraljica Kamila poklonila vrijedan dar Melaniji

Kralj Čarls i Tramp razmijenili poklone: Kraljica Kamila poklonila vrijedan dar Melaniji

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Tokom posjete Vašingtonu, kralj Čarls III i kraljica Kamila razmijenili su poklone sa Trampom i Melanijom.

Tramp i Melanija razmjenili poklone sa Čarlsom i Kamilom Izvor: Profimedia/Pool/ABACA / Shutterstock Editor

Britanski kralj Čarls III i kraljica Kamila razmijenili su danas, tokom posjete Vašingtonu, poklone sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom i njegovom suprugom, prvom damom Melanijom Tramp, među kojima su bili istorijski dokumenti, ali i med iz Bijele kuće,

Kralj Čarls III je Trampu poklonio uramljeni faksimil planova dizajna iz 1879. godine za Predsednički sto, koji je napravljen od drveta sa britanskog broda "Odlučan" (Resolute), i koji se nalazi u Ovalnoj sobi, prenosi BBC.

Zauzvrat, Tramp je kralju dao kopiju pisma koje je Džon Adams, prvi ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Velikoj Britaniji, napisao tadašnjem sekretaru za spoljne poslove SAD Džonu Džeju 1785. godine, u kojem Adams opisuje kako ga je kralj Džordž III toplo primio u palati Svetog Džejma.

U galeriji pogledajte fotografije posjete

Kraljica Kamila je prvoj dami Melaniji Tramp poklonila broš britanske dizajnerke nakita Fione Rej, koja kombinuje tradicionalne zanatske vještine sa kompjuterski potpomognutim dizajnom.

Prva dama SAD je zauzvrat poklonila kraljici šest srebrnih kašičica veličine "King Sterling", koje je dizajnirao američki juvelir Tifani i teglu meda iz novopostavljene košnice kod Bijele kuće.

(Euronews/MONDO)

Tagovi

Donald Tramp kraljevska porodica Melanija Tramp

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

