Merc osuo paljbu po Trampu: "Iran je ponizio cijelu američku naciju"

Fridrih Merc kritikovao Sjedinjene Države i Donalda Trampa zbog rata sa Iranom.

Njemački kancelar Fridrih Merc žestoko je kritikovao američkog predsjednika Donalda Trampa zbog rata na Bliskom istoku, prenosi "Al Arabija". On je izjavio da ne vidi nikakvu strategiju Sjedinjenih Država kako bi "izašle" iz rata sa Iranom koji traje od 28. februara.

"Cijelu američku naciju je ponizilo iransko rukovodstvo, posebno Iranska revolucionarna garda. Iranci očigledno pregovaraju veoma vješto, očigledno su jači nego što se mislilo", izjavio je danas njemački kancelar.

Merc je ponovo apelovao da se što prije završi rat sa Iranom zbog direktnog uticaja na ekonomije širom svijeta, pa i na njemačku. On je već javno kritikovao Trampa i rat na Bliskom istoku, a američki predsjednik mu nije ostao dužan te mu je uzvraćao kritike.

Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bijes”. U napadima prvog dana je ubijen vrhovni vođa Irana Ali Hamnei, od 8. aprila na snazi je prekid vatre koji je produžen 22. aprila, od 13. aprila američka mornarica blokirala je prilaze Ormuskom moreuzu i iranske luke nakon propalih pregovora u Pakistanu, od 16. aprila je privremeni prekid vatre između Izraela i Libana, a od 17. aprila je Ormuski moreuz bio otvoren do 18. aprila kada je ponovo zatvoren.

