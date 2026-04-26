Kriza na tržištu: Rat u Iranu i „Dubai čokolada“ guraju cijene pistacija u nebo

Rat u Iranu doveo je do rasta cijena pistacija na rekordne nivoe, dok globalna potražnja dodatno raste zbog popularnosti čokolade iz Dubaija.

Rat u Iranu je poremetio izvoz pistacija iz jedne od najvećih zemalja proizvođača, dok globalna potražnja raste zbog trenda čokolade u Dubaiju.

Cijene pistacija su porasle u martu na oko 4,57 dolara po funti (oko 10 dolara po kilogramu), prema podacima kompanije Ekspana, koje je objavio Finensš Tajms, što je najviši nivo od 2018. godine. Potražnju je dodatno povećala globalna popularnost čokolade iz Dubaija, punjene kremom od pistacija, koja je postala popularna 2023. godine.

Iran čini oko petinu svjetske proizvodnje pistacija, a u nekim godinama i 25 do 30 procenata globalnog izvoza, prema podacima Ministarstva poljoprivrede SAD. Čak i prije sukoba, tržište je bilo pod pritiskom jer je žetva 2025. godine u SAD, Turskoj i Iranu bila slabija nego što se očekivalo, a iranski usjev je pogođen sušom.

"To je kao kockanje, ne znamo po kojoj cijeni da prodajemo", rekao je Behnam Hejdaripur, glavni izvršni direktor veletrgovca Borna Fuds sa sjedištem u Londonu. Dodao je da je komunikacija sa dobavljačima otežana jer je internet u Iranu isključen.

Rat je dodatno poremetio logistiku. Brodarske linije su otkazale ili preusmjerile usluge, a izvoz na Bliski istok i u Indiju je kasnio i bio skuplji, prenosi Klix. Behruz Agah iz Iranskog udruženja proizvođača pistacija rekao je da je glavna ruta preko luke Bandar Abas ozbiljno pogođena, dok alternativne rute preko Mersina, Sueca i željeznice do Kine nose veće troškove i komplikacije.

