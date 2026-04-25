Tramp odbio prvi mirovni prijedlog Irana, tvrdi da je stigla bolja ponuda

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
0

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da je odbio prvi mirovni prijedlog Irana jer je mogao biti bolji, navodeći da je ubrzo stigla nova ponuda.

donald tramp Izvor: Matias J. Ocner / Newscom / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da je odbio prvi mirovni prijedlog Irana, navodeći da je ponuda "mogla biti bolja", ali da je ubrzo nakon toga stigao novi prijedlog.

Tramp je rekao novinarima da je iranski dokument dobio deset minuta nakon što je otkazao odlazak američke delegacije na mirovne pregovore u Islamabadu.

"Ponudili su nam dokument koji je mogao biti bolji, ali smo deset minuta nakon što sam ga odbacio dobili mnogo bolji prijedlog", rekao je Tramp.

Dodao je da je Iran ponudio mnogo ustupaka, ali nije precizirao detalje prijedloga.

"Mnogo su nam ponudili", izjavio je Tramp.

On je ponovio da je glavni uslov Sjedinjenih Američkih Država da Iran ne smije posjedovati atomsko oružje.

"Mogu da nas pozovu kada god požele. Mi držimo sve karte u rukama", poručio je Tramp.

Vijest je prenio AP.

