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Anja Ljubojević nakon udesa: Popila sam nekoliko pića, pogledala u telefon i dogodila se nesreća 2

Anja Ljubojević nakon udesa: Popila sam nekoliko pića, pogledala u telefon i dogodila se nesreća

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
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Anja Ljubojević izjavila je nakon saobraćajne nezgode kod Laktaša da snosi punu odgovornost za udes u kojem je zadobila lakše povrede.

Anja Ljubojević o saobraćajnoj nesreći kod Laktaša: Pogledala sam u telefon Izvor: atv

Potpredsjednica Narodne skupštine Republike Srpske Anja Ljubojević izjavila je da snosi punu odgovornost za saobraćajnu nezgodu koja se dogodila u ranim jutarnjim časovima u Trnu kod Laktaša.

Ljubojevićeva je za ATV rekla da je trenutak nepažnje doveo do nesreće u kojoj je, prema informacijama policije, zadobila lakše tjelesne povrede.

"Snosim svu odgovornost, nisam obratila pažnju, pogledala sam u telefon i to se dogodilo", rekla je Ljubojević.

Navela je da je prethodno bila na proslavi te da je konzumirala alkohol.

"Bila sam na fešti, popila sam par pića, ali sam bila dovoljno svjesna da bih upravljala vozilom. Svog vozača sam oslobodila smjene, pogledala u telefon, mokar kolovoz...", izjavila je ona.

Prema njenim riječima, iz vozila je izašla sama, a više puta je istakla da je zahvalna što u nezgodi nije bilo teže povrijeđenih niti drugih učesnika.

"Iz auta sam sama izašla. Drago mi je što nikoga nisam povrijedila, jer sa tim ne bih mogla da živim", rekla je Ljubojević.

Dodala je da će snositi i odgovornost za nastalu materijalnu štetu.

Saobraćajna nezgoda dogodila se oko četiri časa ujutro kod nadvožnjaka u izgradnji u Trnu kod Laktaša. Na mjesto događaja izašli su pripadnici Policijske uprave Banjaluka, koji su obavili uviđaj.

"Policijski službenici PU Banjaluka izvršili su uviđaj na licu mjesta saobraćajne nezgode koja se dogodila jutros oko 04 časa na putu rezervisanom za saobraćaj motornih vozila u mjestu Trn. U nezgodi je učestvovalo putničko vozilo marke 'Audi'. Jedno lice zadobilo je lake tjelesne povrede", saopšteno je iz PU Banjaluka.

Nakon ukazane medicinske pomoći na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske, Ljubojevićeva je smještena u dnevnu bolnicu.

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Tagovi

Anja Ljubojević saobraćajna nesreća

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Komentari 2

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Сале

Ани Љубојевић није ни за овце чувати

zole

Popila nekoliko pića i sjela za volan, čitavu noć tulumarila . Dobro da nije nekog ubila rospija. Ovoj treba oduzeti dozvolu doživotno.

Čitaoci reporteri

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