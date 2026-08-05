Helikopter MUP-a RS pomaže u gašenju požara kod Trebinja: Aktiviralo se i minsko polje

Trebinjski vatrogasci peti dan gase požar u području Dživarskog poljica. U gašenje je uključen i helikopter MUP-a Republike Srpske, a na nepristupačnom terenu aktiviralo se minsko polje.

Izvor: Sanja Babić/Srna

Trebinjski vatrogasci su se i danas cijeli dan borili sa vatrenom stihijom u predjelu Dživarskog poljica, gdje stambeni objekti nisu ugroženi, a u pomoć je stigao i helikopter Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Komandir trebinjskih vatrogasaca Dejan Kašiković je rekao da očekuju da će im helikopetr pomoći da ugase vatru na tom području koje obuhvata nekoliko sela.

"Danas se zbog požara aktiviralo i minsko polje na tom nepristupačnom području i vatrogasci tu nisu prilazili, ali su se čule detonacije od zaostalih mina", istakao je Kašiković.

Pripadnici trebinjske Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice, naveo je on, danonoćno su na terenu već peti dan i ostaju i dalje u punom kapacitetu.

Kašiković je dodao da su vatrogasci išli i pješke da gase vatru sa naprtnjačama jer je teren nepristupačan, što im otežava gašenje.

Trebinjskim vatrogascima pomažu i pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva "Lastva" i mještani.

Kašiković je izrazio zahvalnost gradonačelniku Trebinja Mirku Ćuriću i trebinjskoj Gradskoj upravi, kao i Upravi za vazduhoplovstva MUP-a na nesebičnoj podršci u radu i koordinaciji u spašavanju ljudskih života i materijalnih dobara.