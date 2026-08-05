Nakon dva pokušaja ubistva: MUP RS formira tim za sukob Eleza i Ždrala, policija pojačava prisustvo

Ministar unutrašnjih poslova RS Željko Budimir izjavio je danas da je opredjeljenje Vlade i MUP-a da stanje bezbjednosti u Srpskoj bude zadovoljavajuće i poručio da se neće dozvoliti da organizovani kriminal preuzme stvari u svoje ruke.

Izvor: Srna/Snježana Samardžija

Budimir je na konferenciji za novinare na Palama istakao da je stanje bezbjednosti sa dva pokušaja ubistva na području Policijske uprave Istočno Sarajevo narušeno zbog čega se može očekivati veće prisustvo policije.

"Napravljen je i operativni tim koji će se baviti sukobom između (Darka) Eleza i (Đorđa) Ždrala, koji je u bjekstvu", naveo je Budimir.

On je istakao da Policija Republike Srpske sarađuje sa policijskim agencijama iz Federacije BiH, te da postoje određena saznanja koja ukazuju na to da je Đorđe Ždrale na teritoriji ovog entiteta.

Načelnik Policijske uprave Istočno Sarajevo Branimir Šehovac izjavio je danas da će predmet koji se odnosi na pokušaje ubistva u Istočnom Novom Sarajevu preuzeti Republičko tužilaštvo Republike Srpske, a da se rad na predmetu nastavlja.

Šehovac je na konferenciji za novinare napomenuo da je juče Okružnom javnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu predat Aleksandar Nikolić, te da sukob kriminalnih grupa koja vode Đorđe Ždrale i Darko Elez traje od januara 2006. godine.

"Tokom njihovog obračuna u nemalom broju slučajeva su građani bili izloženi neposrednoj opasnosti, tom prilikom je bilo i smrtnih stradanja nedužnih ljudi koji su zaticali na tim mjestima obračuna", naveo je Šehovac i dodao da se vrijeme obračuna kriminalnih grupa ne može predvijeti, ali se može spriječiti.

On je apelovao na pravosudne institucije u Republici Srpskoj i BiH da predmete u vezi sa sukobom ovih grupa uzmu kao prioritet u radu kako bi se spriječili dalji sukobi.

Načelnik Policijske uprave Istočno Sarajevo podsjetio je i da su protiv Đorđa Ždrala od izlaska iz zatvora podnesena četiri izvještaja o počinjenom krivičnom djelu, od kojih je za neka oslobođen, za neka je izrečena novčana kazna, dok za neka krivična djela nije ni pokrenut postupak.

"Protiv Darka Eleza i još nekih lica podnijet je izvještaj Tužilaštvu BiH od Uprave za teški organizovani kriminalitet još 2022. godine i nema nikakvog epiloga. Takođe, ima predmeta protiv lica povezanih s njima gdje postupci traju i više od pet godina", istakao je Šehovac.

On je naveo i da je protiv Koste Pandurevića, koji je ranjen u nedjelju, 2. avgusta takođe podnijet izvještaj o počinjenom krivičnom djelu ubistvo u pokušaju za koje je oslobođen.

"Protiv lica Dabić Davor, pokojnog Janjić Branislava i drugih lica podnijet je izvještaj o počinjenom krivičnom djelu za neovlaštenu proizvodnju i promet droge i postupak je još uvijek u toku, dok će protiv pokojnog Janjić Branislava biti naravno obustavljen", rekao je Šehovac.

(Srna/Mondo)