Ohrabrujući rezultati: Prvi pacijent završava terapiju vakcinom protiv melanoma

Muškarac koji boluje od melanoma na limfnim čvorovima primiće početkom septembra posljednju dozu personalizovane vakcine protiv raka, izjavio je za "Sputnjik" direktor Nacionalnog istraživačkog centra za epidemiologiju i mikrobiologiju "Gamaleja" Aleksandar Gincburg.

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Gincburg je naveo da je riječ o šezdesetogodišnjem stanovniku Kurske oblasti, koji je prvu dozu vakcine "Neoonkovak" primio u aprilu, i da do sada svi indikatori pokazuju da je liječenje veoma uspješno.

On je dodao da će do kraja ove godine dvadeset pacijenata primiti vakcinu protiv karcinoma kože.

Vakcina protiv raka izrađuje se pojedinačno za svakog pacijenta, na osnovu molekularnih i genetskih karakteristika njegovog tumora.

Ministarstvo zdravlja Rusije odobrilo je kliničku primjenu iRNK onkovakcine u decembru, a proizvodnju obavlja Nacionalni medicinski istraživački radiološki centar.

(Srna)