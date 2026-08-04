Novinarka BN televizije napadnuta u Doboju: Zbog povreda završila u bolnici, tužilaštvo pokrenulo istragu

Novinarka BN televizije Vesna Vukmirović fizički je napadnuta danas prijepodne u Doboju, zbog čega je zbrinuta u bolnici "Sveti apostol Luka", dok policija i tužilaštvo preduzimaju mjere na rasvjetljavanju ovog slučaja.

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Prema saopštenju iz Policijske uprave Doboj, incident je prijavljen Policijskoj stanici Doboj 1 danas oko 10.30 časova.

Prema navodima iz prijave, novinarku BN televizije su napale dvije osobe. Jedna osoba joj je prvo uputila uvrede i prijetnje, nakon čega je uslijedio i fizički napad od strane druge osobe. Njoj je odmah ukazana neophodna ljekarska pomoć u dobojskoj bolnici.

RTVBN na svom portalu piše da je njihova ekipa napadnuta u Glogovici, selu kod Podnovlja u opštini Doboj, gdje je došla da snimi prilog o neispravnoj vodi za piće.

Reporterska ekipa je, kako je navedeno, na poziv mještana došla da zabilježi njihovo okupljanje i izjave o zabrinutosti zbog, kako tvrde, dugotrajnog problema sa neispravnom vodom za piće.

O cijelom događaju je odmah obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Doboju, koji je naložio pripadnicima policije da preduzmu sve potrebne istražne mjere i radnje kako bi se utvrdile tačne okolnosti ovog incidenta.