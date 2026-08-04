Ispred Hrama Hrista Spasitelja u Banjaluci otvorena je izložba "Da se ne zaboravi" autora Janka Velimirovića, koja dokumentuje stradanje srpskih civila i izbjeglica u granatiranju kolona na Petrovačkoj cesti i Svodni 1995. godine.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Postavka u organizaciji Dokumentaciono-informacionog centra "Veritas" donosi dokumentarnu i arhivsku građu s ciljem očuvanja sjećanja na žrtve tokom i nakon vojne akcije "Oluja".

Poseban akcenat stavljen je na dokumentovanje posljedica raketiranja izbjegličkih kolona u selu Janjila kod Bosanskog Petrovca 7. avgusta 1995. godine, kao i napada na kolonu u Svodni kod Novog Grada dan kasnije.

Pripadnici hrvatskog ratnog vazduhoplovstva tada su granatirali kolone civila koji su napustili Hrvatsku, pri čemu je u prvom napadu stradalo desetoro civila, među kojima četvoro djece, dok su u drugom napadu život izgubile još tri osobe. Za raketiranje izbjegličke kolone na Petrovačkoj cesti do danas niko nije odgovarao.

Vidi opis Dokumentarna postavka ispred Hrama Hrista Spasitelja: Svjedočanstvo o žrtvama izbjegličkih kolona iz 1995. godine (FOTO) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 12 12 / 12 AD

Akcija "Oluja" počela je 4. avgusta 1995. godine ofanzivom hrvatske vojske, policije i jedinica HVO-a na području Banije, Like, Korduna i sjeverne Dalmacije, tokom koje je sa vjekovnih ognjišta protjerano više od 220.000 krajiških Srba. Na ažuriranoj evidenciji "Veritasa" registrovana su imena 1.904 poginula i nestala Srbina u toku i poslije ove akcije. Među žrtvama se nalazi 1.250 civila, od kojih su oko tri četvrtine bile starije od 60 godina, zatim desetoro djece mlađe od 14 godina, te 566 žena, od kojih su oko četiri petine takođe imale više od 60 godina.