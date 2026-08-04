logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dokumentarna postavka ispred Hrama Hrista Spasitelja: Svjedočanstvo o žrtvama izbjegličkih kolona iz 1995. godine (FOTO)

Dokumentarna postavka ispred Hrama Hrista Spasitelja: Svjedočanstvo o žrtvama izbjegličkih kolona iz 1995. godine (FOTO)

Autor Dušan Volaš
0

Ispred Hrama Hrista Spasitelja u Banjaluci otvorena je izložba "Da se ne zaboravi" autora Janka Velimirovića, koja dokumentuje stradanje srpskih civila i izbjeglica u granatiranju kolona na Petrovačkoj cesti i Svodni 1995. godine.

Navršava se 31 godina od Oluje Izvor: Slaven Petković - Mondo

Postavka u organizaciji Dokumentaciono-informacionog centra "Veritas" donosi dokumentarnu i arhivsku građu s ciljem očuvanja sjećanja na žrtve tokom i nakon vojne akcije "Oluja".

Poseban akcenat stavljen je na dokumentovanje posljedica raketiranja izbjegličkih kolona u selu Janjila kod Bosanskog Petrovca 7. avgusta 1995. godine, kao i napada na kolonu u Svodni kod Novog Grada dan kasnije.

Pripadnici hrvatskog ratnog vazduhoplovstva tada su granatirali kolone civila koji su napustili Hrvatsku, pri čemu je u prvom napadu stradalo desetoro civila, među kojima četvoro djece, dok su u drugom napadu život izgubile još tri osobe. Za raketiranje izbjegličke kolone na Petrovačkoj cesti do danas niko nije odgovarao.

Akcija "Oluja" počela je 4. avgusta 1995. godine ofanzivom hrvatske vojske, policije i jedinica HVO-a na području Banije, Like, Korduna i sjeverne Dalmacije, tokom koje je sa vjekovnih ognjišta protjerano više od 220.000 krajiških Srba. Na ažuriranoj evidenciji "Veritasa" registrovana su imena 1.904 poginula i nestala Srbina u toku i poslije ove akcije. Među žrtvama se nalazi 1.250 civila, od kojih su oko tri četvrtine bile starije od 60 godina, zatim desetoro djece mlađe od 14 godina, te 566 žena, od kojih su oko četiri petine takođe imale više od 60 godina.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Banjaluka izložba Oluja

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ