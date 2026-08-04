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Teško ranjavanje u Istočnom Sarajevu: Davor Dabić operisan na KCUS-u, policija traga za napadačem

Teško ranjavanje u Istočnom Sarajevu: Davor Dabić operisan na KCUS-u, policija traga za napadačem

Autor Dušan Volaš
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Davor Dabić, koji je teško ranjen iz vatrenog oružja u Istočnom Sarajevu, uspješno je operisan tokom noći na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu (KCUS) i jutros se nalazi u stabilnom stanju.

Davor Dabić operisan na KCUS-u Izvor: RTVBN/Printscreen

Dabić je operisan na odjelu neurohirurgije nakon što je meta napada postao u blizini Spasovdanske ulice. Prema nezvaničnim informacijama sa terena, napadač mu je prišao s leđa i upucao ga, nakon čega je povrijeđeni pao na tlo, piše Klix. Brzom intervencijom ekipe Hitne pomoći prevezen je u zdravstvenu ustanovu, dok policijski službenici intenzivno tragaju za počiniocem.

Ovaj incident nadovezuje se na nestabilnu bezbjednosnu situaciju na ovom području, s obzirom na to da je pucnjavi prethodio vatreni obračun koji se dogodio dan ranije, u nedjelju. U tom prethodnom događaju sumnja se da je Đorđe Ždrale ranio Kostu Pandurevića. Policija je već raspisala potragu za Ždralom, dok je Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu to krivično djelo zvanično okvalifikovalo kao teško ubistvo u pokušaju.

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Tagovi

pucnjava Istočno Sarajevo

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