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Policajac se prerušio u žbun i vrebao vozače: Za šest sati uhvatio čak 74 prekršioca

Policajac se prerušio u žbun i vrebao vozače: Za šest sati uhvatio čak 74 prekršioca

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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Policajac u Nju Džerziju prerušio se u zeleni žbun kako bi uhvatio vozače koji tokom vožnje šalju poruke, pretražuju internet ili razgovaraju telefonom.

Policajac se prerušio u žbun i vrebao vozače Izvor: Policijski oddelek okrožja Dunellen/Facebook

Policijska uprava Danelena objavila je na društvenim mrežama fotografije svoje "specijalne jedinice". Na njima se vidi policajac u maskirnom odijelu koje podsjeća na zeleni žbun, sa dvogledom u rukama.

"Da li ste danas primijetili naš 'žbun'? Ako vam je glava bila spuštena ka telefonu, vjerovatno niste", napisali su iz policije.

Kako su objasnili, kontrola je sprovedena u prometnom dijelu centra grada kroz koji prolazi i veliki broj pješaka. Za samo šest sati izrečene su 74 kazne vozačima koji su koristili telefon tokom vožnje.

Kazne dostižu 600 dolara

"Neka vam ovo bude podsjetnik: poruka ili obavještenje mogu da sačekaju. Gledajte put, a ne ekran", poručili su iz policije.

Kazne za kršenje zakona kojim je zabranjeno držanje telefona tokom vožnje počinju od 200 dolara, dok višestrukim prekršiocima mogu da dostignu 600 dolara.

Vozačima koji tri puta naprave isti prekršaj vozačka dozvola može da bude oduzeta na period do 90 dana.

 (Zurnal24.si/Mondo) 

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Tagovi

vozači policajac saobraćaj

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