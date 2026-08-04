Borba sa vatrom na Uborku: Gori kabasti otpad, nema ugroženih stambenih objekata

Požar na odlagalištu čvrstog otpada Uborak kod Mostara, koji je izbio u ponedjeljak uveče, i dalje je aktivan, a vatrogasci nastavljaju sa naporima na njegovom gašenju i stavljanju pod kontrolu.

Izvor: Vatrogasci Mostar

Iz Profesionalne vatrogasne jedinice Mostar potvrđeno je da su na požarištu trenutno angažovana tri vatrogasca sa jednim vozilom. Požar je prijavljen u ponedjeljak uveče, nakon čega je na lice mjesta odmah upućena prva interventna ekipa. Prema informacijama sa terena, na odlagalištu gori kruti otpad.

Nadležne službe za sada nemaju informacija da vatra ugrožava obližnje stambene objekte, dok se aktivnosti na njenom suzbijanju i potpunom gašenju nastavljaju, prenose hercegovački mediji.