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Nesvakidašnji prizor na Jadranu: Srna zaplivala u moru da se rashladi od velikih vrućina

Nesvakidašnji prizor na Jadranu: Srna zaplivala u moru da se rashladi od velikih vrućina

Autor Dušan Volaš
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Velike ljetne vrućine ovih dana ne muče samo ljude, već i divlje životinje, što potvrđuje nesvakidašnji prizor sa ostrva Krk, gdje se mlada srna spustila do obale i zaplivala u Jadranskom moru.

Srna zaplivala u moru da se rashladi od velikih vrućina Izvor: Screenshot

Nesvakidašnji i simpatičan događaj zabilježen je na plaži u Staroj Baškoj, a video-snimak se velikom brzinom širi društvenim mrežama i oduševljava korisnike. Na snimci se vidi kako životinja potpuno oprezno ulazi u more, provodi nekoliko trenutaka plivajući u plićaku, a potom mirno izlazi na obalu.

Tek nakon što je izašla iz vode, srna je primijetila kupače koji su je snimljeni sa obližnje udaljenosti, nakon čega se uplašila i brzo izgubila u obližnjem grmlju.

Ovaj potpuno neočekivani susret priredio je nezaboravnu uspomenu svima koji su se zatekli na plaži, dok je srna, baš poput brojnih posjetioca, samo tražila kratko i efikasno osvježenje od visokih temperatura. Sljedeći put će, s obzirom na pažnju koju je privukla, možda ipak morati da potraži mirniju lokaciju za kupanje.

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Tagovi

srna krk vrućine divlje životinje jadransko more

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